Veľkonočný pondelok v Košiciach spestrili koncerty pod balkónmi

Štvrtou sériou koncertov pod balkónmi spestrila košická mestská časť (MČ) Západ Veľkonočný pondelok. Lokality, kde umelci hrali, si obyvatelia vybrali hlasovaním.





V pondelok popoludní vystúpili popová formácia Peter Bič Project spolu so spevákom rusínskych ľudových piesní Štefanom Štecom v parku na Petzvalovej ulici aj na Humenskej. Do dvojtýždňového hlasovania o tom, kde by sa mali koncerty uskutočniť, sa zapojilo 1200 fanúšikov. „Ponúkli sme sedem lokalít, ktoré museli spĺňať technické kritériá a ktoré sú obkolesené panelákmi,“ povedal pre TASR za MČ Západ Dominik Béreš.Podľa jeho slov si vystúpenia umelcov, tak ako počas predchádzajúcich sérií, užilo zo svojich bytov množstvo ľudí. Koncerty vysielali aj on-line. Prvé tri série koncertov na tomto sídlisku uskutočnili vlani, a to pri príležitosti osláv 1. mája, Medzinárodného dňa detí a Vianoc. „Tentoraz sme sa rozhodli pre Veľkonočný pondelok, chceli sme ľuďom spríjemniť sviatky v domácom prostredí, keďže už približne rok trvajú protiepidemické opatrenia,“ dodal s tým, že ak by do leta nedošlo k ich uvoľneniu a naďalej by nemohli organizovať hromadné podujatia, chceli by pokračovať aspoň v organizovaní takýchto koncertov pod balkónmi.