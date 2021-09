Košické divadlo otvára sezónu piatimi septembrovými premiérami

Deň otvorených dverí

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Deň otvorených dverí, poctu zosnulej legende slovenského tanca Jurajovi Kubánkovi a explóziu piatich premiér prináša prvý mesiac novej divadelnej sezóny v Štátnom divadle Košice . Dramaturgia sľubuje ďalšie výnimočné divadelné zážitky a všetci v divadle veria, že v najbližších mesiacoch ich budú môcť bez výraznejších obmedzení ponúknuť svojim divákom naživo.Divadelné brány sa pre verejnosť prvýkrát otvorili už v nedeľu 5. septembra počas populárneho Dňa otvorených dverí. Väčšina aktivít sa odohrávala v exteriéri, v okolí historickej budovy divadla. Nechýbala výstava zaujímavých častí zo scénografií a tvorivé dielne.Pre deti bola pripravená aj cesta okolo divadelného sveta, na konci ktorej na jej účastníkov čakalo sladké prekvapenie. V samotnom divadle, teda v jeho historickej budove, počas celého dňa prebiehali komentované prehliadky jednej z najkrajších divadelných budov v Európe.V rámci platného stupňa COVID automatu sa riadili OTP režimom, čo v praxi znamenalo, že ich účastníkmi mohli byť len osoby plne očkované, alebo schopné preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, resp. 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.Rovnakým režimom OTP sa bude divadlo riadiť aj pri predstaveniach. Do hľadiska zasadnú diváci prvýkrát 10. septembra počas premiéry činohernej inscenácie Borodáč alebo Tri sestry. Pôvodná slovenská hra trojice slovenských autorov Karola Horáka, Michala Baláža a Michala Ditteho čaká na živú premiéru už od apríla 2020 a jej uvedenie pred divákmi už dvakrát zmarila pandémia.„Nová sezóna v Činohre ŠDKE bude umelecky ambiciózna. Odštartuje dlho odkladanou premiérou pôvodnej slovenskej hry o zakladateľovi slovenského divadla a prvom riaditeľovi košického divadla - Borodáč alebo Tri sestry, venovanej 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla, v ktorej sa kriticky, no zároveň s rešpektom vyrovnávame s našou tradíciou a históriou,“ hovorí riaditeľ košickej činohry Anton Korenči.V septembri uvedie činohra ešte jednu premiéru, divadelnú adaptáciu jedného z najvýznamnejších románov modernej doby – Besy (Diablom posadnutí), pri príležitosti 200. výročia narodenia jedného z najväčších spisovateľov všetkých čias Fiodora Michajloviča Dostojevského.Zaujímavé tituly pribudnú do repertoáru činohry aj v ďalších mesiacoch novej sezóny. „V októbri sa diváci môžu tešiť na pokračovanie košickej spolupráce režiséra Martina Čičváka s Marekom Geišbergom , ktorá začala pri úspešnej inscenácii Pygmalion, tento krát pri tragikomickom príbehu z mestskej periférie z pera Ferenca Molnára – Liliom; ale aj na prvý stand-up košickej činohry s vynikajúcim Stanom Pitoňákom s názvom Navekyamen. Pred Vianocami poctí naše divadlo svojou návštevou Juraj Kukura s výnimočnou hudobno-dramatickou básňou Biblia. Po Novom roku pozveme do divadla aj detského diváka na novú rozprávku spisovateľa Salmana Rushdieho Harún a more príbehov. A v druhej polovici sezóny sa môžu diváci tešiť aj na klenot dramatickej tvorby 20. storočia z pera enfant terrible Jeana Geneta s názvom Balkón a na záver sezóny na adaptáciu filmovej predlohy kontroverzného Larsa von Triera Idioti,“ približuje plány činohry jej riaditeľ Anton Korenči.Košický balet otvorí sezónu 14. septembra špeciálnym predstavením Rodná zem: Spomienky na Juraja Kubánku, ktorým košické divadlo vzdá hold legende slovenského tanečného umenia Jurajovi Kubánkovi, ktorý navždy odišiel v júli.Priekopník choreografie ľudového tanca na Slovensku zanechal svoju pečať aj v košickom balete, s ktorým ako choreograf spolupracoval v posledných viac ako desiatich rokoch na štyroch inscenáciách. Už o tri dni, v piatok 17. septembra, príde na rad svetová premiéra autorského baletu Ondreja Šotha Nureyev.V titulnej postave umelca, ktorý navždy zmenil svet tanca, uvidia diváci hviezdu svetového baletu Vladimíra Malakhova, kritikou označovaného za “tanečníka storočia”. „Jeseň prinesie aj premiéru inscenácie Orbis Pictus/Svet v obrazoch – o láske ako súzvuku šťastia a odriekania, hudbe, ktorá zrkadlí vesmír. Je to príbeh lásky, oddanosti a zraniteľnosti, inšpirovaný poéziou najväčšieho talianskeho spisovateľa svojej generácie Alessandra Manzoniho na hudbu jeho obdivovateľa Giusseppe Verdiho. V druhej polovici sezóny sa diváci môžu tešiť na nový baletný titul s názvom Extáza, v ktorom si budeme klásť otázky, napríklad čo znamená v 21. storočí krása? Kde hľadať krásu v epoche nových technológií, v čase veľkých premien spoločnosti – v čase pandémie, dezinformácií, korupcie, potláčania ľudských práv, netolerancie voči inakosti a podobne,“ hovorí o novej sezóne v košickom balete jeho riaditeľ Andrej Petrovič.Opera ŠDKE uvedie hneď v septembri dve premiéry naštudované v minulej sezóne. Opulentne inscenovaná opereta Vojvodkyňa z Chicaga Emmericha Kálmána otvorí opernú sezónu v radostnom duchu svojimi operetnými i jazzovými rytmami.Nasledovať bude Roberto Devereux Gaetana Donizettiho - dielo o zániku jednej veľkej epochy i osobného sna kráľovnej Alžbety I. a jedna z najkrajších opier belcanta, ktorej online prenos minulý rok sa stretol s vynikajúcim medzinárodným ohlasom divadelných profesionálov aj kritiky.Divadlo oslávi v októbri galakoncertom životné jubileum legendárneho slovenského tenoristu Petra Dvorského a ďalšou opernou premiérou v októbri bude Werther Julesa Masseneta - romanticko-tragická opera podľa epochálneho Goetheho románu, hrdina ktorej je senzibilný rebel, hľadajúci zmysel sveta.Opera pripravila aj výnimočné koncerty a komorné diela pre novú sezónu. Vynikajúca slovenská sopranistka Slávka Zámečníková, sólistka Viedenskej štátnej opery, zaspieva v Košiciach sólo v hlbokom diele poľského skladateľa Henrika Góreckehov jeho 3. symfónii.Odvysielané online predstavenie Schubertovej Zimnej cesty predstaví svetoznámy tenorista Pavol Bršlíkv premiére v decembri naživo. Peter Mazalán - autor, režisér, performer a spevák prinesie v rovnakom mesiaci autorskú interpretáciu Bachovej kantáty „Ich habe genung/Už stačí“ v spojení s textami Hermanna Hesseho, ktorá má prispieť k diskusii o tolerancii a rovnosti medzi ľuďmi.V januári divákov čaká jeden z najznámejších operných titulov - Tosca Giacoma Pucciniho. Melodramma v 3 dejstvách, ako ju nazval sám Puccini, je veľkou opernou freskou, plnou melódií a emócií na historickom pozadí takmer filmového príbehu, v ktorom hlavní hrdinovia sú vrhnutí hrubou silou osudu zo sna svojho žitia v ústrety smrti.V druhej časti sezóny prinesie Opera ŠDKE scény z Wagnerovho veľkolepého opusu o protiklade lásky a smrti, dňa a noci - z opery Tristan a Izolda, hudobne naštudované ešte v dobe pandémie pod vedením Petra Valentoviča.Poslednou opernou premiérou sezóny bude v máji 2022 Kráľ Roger Karola Szymanowského, výnimočné dielo dvadsiatych rokov 20. storočia, ktoré dobýja v posledných rokoch svetové scény nielen svojím exotickým námetom, ale i hudbou, ktorá je moderná i opojná, expresívna i mystická, slovanská i západná zároveň.„Otázku, ktorú položí postava Pastiera kráľovi Rogerovi, chceme položiť v dnešnej dobe i my sami sebe a našim divákom. V hĺbke tvojho srdca spí nesnívaný sen - hovorí pastier kráľovi v závere opery a relativizuje tak jeho prežitý život aj spoločenské usporiadanie. Je to tiež úlohou divadla - v každej dobe a obzvlášť dnes“ približuje novú sezónu riaditeľ košickej opery Roland Khern Tóth.