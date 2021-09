Zabudnite na dlhé rady pri pokladniach. V Dubaji ukázali, ako bude vyzerať nakupovanie v budúcnosti (video)

Novinka vyvolala obavy v USA

Ukážka budúcnosti

8.9.2021 - V Spojených arabských emirátoch otvorili prvý úplne automatizovaný obchod bez povinnosti vyčkávania a platenia pri pokladni. Novinku predstavili v jednom z nákupných centier v Dubaji.Minimarket patriaci do siete Carrefour vyzerá ako každý bežný obchod s rozličným tovarom. Obsahuje však skrytý a prepracovaný systém s nespočetným množstvom kamier a senzorov, ktoré sledujú pohyb zákazníkov pri jednotlivých regáloch.Ľudia disponujúci aplikáciou obchodu určenou pre smartfóny si môžu slobodne vkladať výrobky do košíka, a keď opustia predajňu, do piatich minút im v mobilnom telefóne „pípne“ potvrdenka o nákupe. Obchod si následne stiahne od zákazníka platbu na svoj účet.Uvedená novinka už vyvolala obavy o ochranu súkromia v USA, kde spoločnosť Amazon v súčasnosti prevádzkuje niekoľko takýchto futuristických obchodov, známych ako Amazon Go. Je však menej pravdepodobné, že sa tieto automatizované obchody stanú predmetom verejnej diskusie v autokratických Spojených arabských emirátoch, kde majú jednu z najvyšších koncentrácií sledovacích kamier na svete.„Takto bude vyzerať budúcnosť,“ povedal pre agentúru AP Hani Weiss, generálny riaditeľ maloobchodu v spoločnosti Majid Al Futtaim, franšízy, ktorú prevádzkuje spoločnosť Carrefour na Blízkom východe. Kamenné obchody do budúcnosti neodpisuje, no verí, že spôsob nakupovania sa zmení.Spomenutý Amazon v stredu informoval, že na budúci rok zavedie podobnú technológiu do dvoch obchodov Whole Foods. Pre zákazníkov, ktorí budú chcieť nakupovať doterajším spôsobom, však ponechá samoobslužné pokladne schopné prijímať hotovosť, darčekové poukážky a iné druhy platieb.Napriek zavádzaniu tejto technológie však Amazon uviedol, že sa to negatívne nedotkne počtu pracovníkov v obchodoch.