Košické divadlo vstúpi do nového roka viacerými premiérami

Netradičné spojenie v netradičnej dobe

Výnimočnosť Wagnera

Zoznamka

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Už 4. januára 2021 si z vášho obľúbeného miesta u vás doma môžete na portáli navstevnik.online pozrieť online premiéru baletného predstavenia Večer moderného tanca, ktoré vzniklo v rámci projektu „Svedectvo MMXX“.Súčasťou predstavenia je výber choreografií zo súčasného repertoáru košického baletu. Uvidíte autorské choreografie sólistov Baletu ŠDKE, ale ponúkneme vám aj pohľad do zákulisia príprav svetovej premiéry baletu Ondreja Šotha „Rudolf Nureyev“ o tanečníkovi, ktorý zmenil svet tanca.V úlohe Nureyeva sa predstaví hviezda svetového baletu Vladimir Malakhov, európskou kritikou označovaný za „tanečníka storočia“. Samotná svetová premiéra ďalšieho výnimočného baletného titulu na javisku Historickej budovy ŠDKE je naplánovaná na štvrtok 28. januára 2021.Azda najviac odkladanou inscenáciou v roku 2020 bola súčasná slovenská hra Karola Horáka, Michala Ditteho a Michala Baláža Borodáš alebo tri sestry.Divadlo ju malo v svetovej premiére uviesť najprv na konci marca, potom na konci septembra. Režisérka Júlia Rázusová so svojim tímom a hercami sa v druhej polovici decembra opäť vrátili do historickej budovy divadla, aby pripravili záznam inscenácie, ktorej premiérou mali na jar vyvrcholiť oslavy storočnice slovenského profesionálneho divadla.A tak sa Janko Borodáč, jedna z najvýraznejších osobností slovenského divadla a v rokoch 1945 až 1953 aj prvý riaditeľ novozaloženého Východoslovenského národného divadla, neskôr Národného a od roku 1955 Štátneho divadla Košice, napokon dočká "svojej" premiéry. Bude 25. januára 2021 o 20:00 online a svoje virtuálne vstupenky na ňu si môžete kúpiť prostredníctvom portálu navstevnik.online.Premiéry naživo v Historickej budove ŠDKE budú mať v januári aj dve nové mimoriadne predstavenia, v ktorých sa v tejto netradičnej dobe netradične spojili opera, činohra a balet.V piatok 15. januára 2021 môžete vidieť predstavenie Manželstvo v piesňach, v ktorom sa výnimočná hudba Gustava Mahlera v podaní orchestra a členky ansámblu Myroslavy Havryliuk a hostí Jiřího Rajniša a Tatiany Hajzušovej pod taktovkou Petra Valentoviča spojí s listami jeho manželka Alma, s ktorými divákov v umeleckej interpretácii zoznámia herci Peter Čižmár a Vanda Tureková.Výnimočný večer dotvoria aj choreografie v podaní sólistov baletu Evy Sklyarovej, Maksyma Sklyara a Gennra Sorbina.O deň neskôr, v sobotu 16. januára 2021, bude mať na javisku Historickej budovy ŠDKE premiéru ďalšie z predstavení celodivadelného projektu „Svedectvo MMXX“, Richard Wagner: Tristan a Izolda / Thomas Mann: Čítanie z diel o Richardovi Wagnerovi. Thomas Mann, veľký nemecký spisovateľ prvej polovice 20. storočia a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1929, patril od mladosti medzi početných obdivovateľov Richarda Wagnera.Zaoberal sa jeho dielom celý svoj život - od mladíckeho poblúznenia Wagnerovou narkotickou hudbou, až po triezvejší postoj v staršom veku. Napriek všetkému sa nikdy nevymanil spod jeho vplyvu.O Wagnerovi bolo popísané od jeho smrti veľa. Thomas Mann sa však vo svojich statiach snažil zachytiť podstatu jeho diela i jeho vplyv na generácie po ňom nasledujúce.K výnimočnosti Wagnera patrí nielen to, ako reformátorsky ovplyvnil hudbu 20. storočia, ale aj jeho celkový kultúrno-spoločenský dosah. Tristan a Izolda patrí k vrcholným dielam Richarda Wagnera, táto opera je považovaná za pomyselný Olymp, na ktorý operné divadlá na celom svete môžu dosiahnuť.Wagnerovu hudbu a Mannov pohľad na tohto skladateľa v spojení opery a činohry divákom sprostredkujú operní sólisti Jakub Pustina, Eliška Weissová a Myroslava Havryliuk s orchestrom Opery ŠDKE pod taktovkou Petra Valentoviča a herec Peter Cibula.Posledný januárový týždeň prinesie okrem premiéry baletu Nureyev aj premiéru opery Gaetana Donizettiho Roberto Devereux, ktorú chcelo divadlo pôvodne uviesť už v novembri 2020 ako rozlúčkové divadelné predstavenie svetovej opernej divy Edity Gruberovej. Situácia to nedovolila a Edita Gruberová medzitým definitívne ukončila kariéru.Vo vrcholnej belcanto opere sa v hudobnom naštudovaní Petra Valentoviča predstaví medzinárodné sólistické obsadenie domácich aj hosťujúcich spevákov ako Eva Bodorová a Michaela Várady (Alžbeta, anglická kráľovná), Elena Maximova a Myroslava Havryliuk (Sára, vojvodkyňa z Nottinghamu), Marek Gurbaľ a Marián Lukáč (Vojvoda z Nottinghamu), Juraj Hollý a David Astorga (Roberto Devereux), Anton Baculík a Maksym Kutsenko (Lord Cecil), Michal Onufer a Martin Kováč (Sir Gualtiero Raleigh). Premiéra je naplánovaná na stredu 27. januára 2021.Ešte pred týmito živými premiérami opery si z pohodlia vašej obývačky môžete 11. januára 2021 pozrieť prostredníctvom portálu navstevnik.online mimoriadne predstavenie, ktoré spája dva svety - hudobný v podobe najkrajších melódií z opery Giuseppe Verdiho La Traviata a literárny v podobe ukážok z románu Alexandra Dumasa ml. Dáma s kaméliami, ktorý bol predlohou slávnej opery.V hlavných postavách sa predstavia Michaela Várady, Marián Lukáč a hosť Peter Berger. Z diela Alexandra Dumasa ml. čítajú herci ŠDKE Alena Ďuránová a Jakub Kuka.Premiérou, ale obnovenou, prispeje do januárovej ponuky Štátneho divadla Košice aj činohra. Po vyše troch rokoch sa 12. januára 2021 na javisko Malej scény ŠDKE vráti súčasná slovenská hra košickej autorky a herečky Adriany Krúpovej Zoznamka, úsmevný príbeh s netradičnou zápletkou, ktorý divákovi odľahčeným spôsobom predvedie strasti i slasti súčasného manželstva.