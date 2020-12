Skupina IMT Smile ponúka na novej výberovke rarity

Skupina IMT Smile vydala v decembri kompilačný album s názvom Aj to je život B-strana a Rarity & Live. Je druhou časťou kompilácie Život IMT Smile 1998-2020, ktorá vyšla v júni tohto roka.





Album ponúka celkom 15 skladieb, ktoré uzatvárajú pohľad na tvorbu skupiny v rokoch 1998 – 2020. Začína sa skladbou Najkrajšie Vianoce, ktorú skupina nahrala so Symfonickým orchestrom a Detským dievčenským zborom Slovenského rozhlasu.Je na nej aj akustická verzia piesne Navždy, Niekto ako kráľ s Lúčnicou či viacero live verzií, medzi nimi Mám to rád, Exotika, Pre túto chvíľu či Nad Sázavou, ktorá vznikla počas koncertu v pražskom Forume Karlín, keď sa v nej na koncerte k IMT Smile pridali František a Vojta Nedvědovci.„Prišlo mi ako veľmi zaujímavé pokračovať v tom našom príbehu. Už keď sme prišli v júni s výberovkou, ktorá mapuje najzásadnejšie piesne kapely, čiže Život IMT Smile, tak mi prišlo celkom zaujímavé urobiť niečo na štýl albumov B side, B strana, čo sa mnohé kapely v istý moment rozhodnú vydať. Nám to prišlo najvhodnejšie urobiť tento rok.Situácia nám umožnila byť v štúdiu a hrabať sa v archíve, hľadať raritné nahrávky. Otvorili sme archív a zrazu sme nachádzali veci, na ktoré sme možno trocha pozabudli. Som rád, že sa nám to podarilo a spríjemnilo nám tento rok ako kapele a verím, že aj fanúšikom,“ uviedol pre TASR líder skupiny Ivan Tásler.Súčasťou kompilácie je aj skladba Deni, cover verzia známej piesne Mira Žbirku. Táslerovci ju nahrali v októbri tohto roka.„Pesnička Deni len potvrdzuje názov albumu Aj to je život. Keď som rozmýšľal, akým darčekom potešiť moju priateľku Denisu, napadlo mi to najjednoduchšie, čo viem ja urobiť, čiže zaspievať pieseň.S nápadom na pesničku Deni som zahrával už vtedy, keď sme boli v decembri 2019 hosťami koncertu Mekyho Žbirku, vtedy sme však zahrali skladbu Cest la vie. Deni som si nechal až na deň, keď majú Denisy meniny,“ dodal pre TASR Tásler.Medzi rarity sa radí aj demo megahitu skupiny Ľudia nie sú zlí z roku 1998. „Hrali sme ešte v pôvodnom zložení s bubeníkom Martinom Migašom, Petrom Bičom a bola to vlastne posledná nahrávka tejto zostavy,“ doplnil Tásler.