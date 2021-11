Košické mestské časti zrušili vianočné trhy, starostovia nechcú medzi ľuďmi vyvolávať konflikty

Starostovia odmietajú selekciu ľudí

Veria v priaznivejšiu jar

22.11.2021 - Mestské časti (MČ) Košice - Západ a Košice - Sever zrušili vianočné trhy. Informoval o tom Ľubomír Ferko z MČ Košice – západ. „Žiaľ, momentálna pandemická situácia nám neumožňuje napriek všetkej našej snahe a prípravám tieto podujatia plnohodnotne zorganizovať,“ povedal starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota.V posledných dňoch došlo k niekoľkým zásadným zmenám, ktoré znemožnili usporiadanie takýchto podujatí. Všetky okresy Košíc budú aj tento týždeň v čiernej farbe a po rozhodnutí vlády sa sprísnil COVID automat, ktorý po novom zníži povolený počet osôb na hromadných akciách zo 100 na 50.„Prognóza nie je priaznivá a očakávame, že zmena farby okresu na bordovú môže prísť až v polovici decembra,“ dodáva Vrchota.„Pandémia opäť zasiahla naplno tak ako minulý rok, keď sme tieto obľúbené trhy s predvianočnou atmosférou nemohli zorganizovať z rovnakých dôvodov,“ konštatuje starosta mestskej časti Sever František Ténai.Ohlásené Vianočné a remeselné trhy Terasy sa mali konať od 26. novembra do 22. decembra a podujatie Od Kataríny po Advent na Severe v termíne od 25. do 28. novembra.Starostovia nechcú, aby na základe sprísnených opatrení prebiehala zásadná selekcia obyvateľov a mohlo dochádzať ku konfliktným situáciám. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že spomínaný kapacitný limit 50 osôb na hromadnej akcii je stanovený vrátane predajcov, obslužného personálu, organizačného štábu a účinkujúcich umelcov, ktorí by vytvárali atmosféru na trhoch.„Veríme, že na budúci rok bude situácia priaznivejšia a na jar pre vás pripravíme bez obmedzení ďalšie kultúrno-spoločenské akcie,“ uvádza Vrchota.Podľa starostu Ténaia sa mestská časť Sever chce správať zodpovedne a aj v ďalšom období poskytovať obyvateľom čo najkomplexnejší rozsah služieb, ktoré potrebujú k svojmu každodennému životu. „Prosíme, zostaňte zdraví a buďme všetci zodpovední,“ zhodne vyzývajú obaja starostovia.