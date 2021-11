Via Iuris: Ústava ani zákony nebránia zavedeniu povinného očkovania

Ústava SR ani zákony nebránia zavedeniu povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dôležité však bude zdôvodnenie výberu určitej cieľovej skupiny obyvateľstva, ktorej by sa povinná vakcinácia mala týkať. Pre TASR na to upozornila výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.





"Zákon a vyhlášku, ktoré ho upravujú, v minulosti preskúmal Ústavný súd SR a ten potvrdil ich súlad s ústavou. V súčasnosti tak máme zavedené napríklad povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek alebo ľudí vystavených nebezpečenstvu ochorenia vo svojom zamestnaní," pripomenula Batková.Ak sa Slovensko rozhodne pre povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19, bude podľa riaditeľky dôležité, ako zdôvodní výber konkrétnej cieľovej skupiny obyvateľstva. "Ak bude opodstatnený, nemyslíme si, že by to neprešlo testom ústavnosti. Okrem toho by mal štát zvážiť zriadenie mechanizmu, ktorým odškodní ľudí s nežiaducimi účinkami po očkovaní. Potenciálna náhrada škody by tak aspoň čiastočne mohla zmierniť obavy ľudí z očkovania," poukázala Batková.Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) v sobotu (20. 11.) uviedol, že o povinnom očkovaní pre seniorov aktuálne diskutuje s právnikmi či s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Zároveň nevylúčil ani plošné povinné očkovanie na Slovensku. Momentálne vedie diskusie o tom, či by boli tieto kroky v súlade s Ústavou SR. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.