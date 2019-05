Košické sídlisko KVP v obytných zónach obmedzí parkovanie dodávok

Na leteckej snímke sídlisko KVP v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 17. mája (TASR) - Obmedziť státie nákladných vozidiel, ktoré na sídlisku zaberajú parkovacie miesta, chce v čase od 16.00 do 7.00 h aj Mestská časť (MsČ) Košice - Sídlisko KVP. Zámer, ktorého projektovú dokumentácia pripravila MsČ v roku 2016, podľa miestneho úradu naberá reálne kontúry.uviedol starosta Ladislav Lörinc. Podľa neho dodávky a kamióny v obytných zónach nemajú čo robiť.Samospráva má v pláne zriadiť záchytné parkovisko pre dodávky na existujúcom parkovisku pod kostolom. Situáciu by mali monitorovať bezpečnostné kamery, MsČ totiž na základe výzvy požiadala ministerstvo vnútra o dotáciu na ich financovanie.dodal.Projekt vytlačenia dodávok spred obytných zón aktuálne schválil krajský dopravný inšpektorát a mesto Košice. MsČ požiadala magistrát o financovanie osadenia značiek a zriadenie parkovacej zóny. Ak túto aktivitu finančne nepodporí, MsČ na to vyčlení peniaze z vlastných zdrojov.uzavrel Lörinc s tým, že projekt by mohli naplno spustiť na jeseň, kedy by už boli za porušenia vyvodzované aj dôsledky.