Lubyová: Politická aktivita na školy nepatrí

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Nikto nebráni tomu, aby sa v školách rozvíjalo kritické myslenie, debatovalo sa o občianskej participácii vo verejnom živote, no politická agitácia na školu rozhodne nepatrí. Na piatkovom brífingu to zdôraznila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). V reakcii na správy o neprípustných politických aktivitách na školách avizovala viacero krokov svojho rezortu, ktorými chce porušeniam zákona zamedziť.Lubyová informovala o tom, že na ministerstvo prichádza v poslednom období nemálo podnetov priamo od rodičov detí upozorňujúcich na politickú agitáciu v rôznych formách.priznala.doplnila ministerka.Pripomenula, že takúto činnosť školský zákon jasne zakazuje.skonštatovala ministerka.Avizovala, že rezort rozošle všetkým riaditeľom škôl list s upozornením na riziko porušenia zákona, zdôraznila, že práve riaditelia sú zodpovední za to, čo sa na ich školách deje. Školám chce ministerstvo zároveň adresovať dotazník s otázkou, či boli kontaktované politickými subjektmi. Do kontroly sa môže zapojiť aj široká verejnosť, ministerstvo zriaďuje špeciálnu mailovú adresu na podnety politikanaskolach@minedu.sk. Lubyová chce iniciovať aj legislatívne opatrenie týkajúce sa priestupkovej zodpovednosti.ozrejmila šéfka školského rezortu.Lubyová zdôraznila, že školy nemajú zakázané, aby pedagógovia so študentmi debatovali o témach, ktoré sa týkajú politiky a verejného života.upozornila.