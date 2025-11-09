|
Nedeľa 9.11.2025
Archív správ
09. novembra 2025
Košickí futbalisti prehrali štvrtýkrát po sebe. Upútali však nasadením najmladšieho hráča histórie
Futbalisti FC Košice utrpeli v sobotňajšom 14. kole Niké ligy štvrtú prehru v rade, keď na ihrisku AS Trenčín podľahli 0:2. ...
"Je to pre nás ďalšie sklamanie. Čakal som od tímu ďaleko viac. Začali sme zle, postupne sme sa zlepšovali, no vždy keď sme mali dobrú pasáž, súper potrestal naše chyby," povedal pre klubový web tréner Košíc František Straka, ktorý počas sezóny nahradil na lavičke krajana Romana Skuhravého.
Debut vo veku 16 rokov
Napriek neúspechu sa Košičania postarali o historický zápis do štatistík najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. V základnej zostave nastúpil brankár Filip Kalanin, ktorý sa stal najmladším hráčom v histórii súťaže, pokiaľ ide o štart od úvodného hvizdu.
Odchovanec košického klubu debutoval vo veku 16 rokov, 2 mesiace a 9 dní, čím prekonal doterajší rekord Artura Gajdoša z AS Trenčín. Najmladším hráčom je v historických tabuľkách naďalej Levente Bősze (DAC), ktorý do ligového zápasu zasiahol ako náhradník vo veku 15 rokov a 181 dní.
Pozíciu lídra potvrdili hráči MŠK Žilina, ktorí uspeli na domácom ihrisku v zápase proti Michalovciam. Hlavným strojcom triumfu "šošonov" v pomere 2:0 bol stredopoliar Samuel Ďatko, ktorý prvý gól strelil a na druhý prihral Xavierovi Adangovi. Žilinčania uspeli v piatom zápase v rade a s trojbodovým náskokom vedú tabuľku pred Dunajskou Stredou.
Zabodovala však Dunajská Streda
Naplno zabodovali aj spomínaní Dunajskostredčania, ktorí zvíťazili v Ružomberku 1:0 po góle maďarského legionára Damira Redziča. Liptáci opäť raz dohrávali v kvantitatívnej nevýhode, pred záverom úvodného dejstva bol totiž vylúčený Alexander Selecký.
Na domácu prehru 0:1 so Slovanom Bratislava spred týždňa zareagovali futbalisti Podbrezovej. Horehronci si na domácom ihrisku poradili so Skalicou, ktorú zdolali 2:0. Strelecky sa presadili dvaja obrancovia, najprv v 65. minúte Alex Markovič a v 79. minúte i Peter Kováčik. O desiatich dohrávali aj Skaličania, tých oslabil v 87. minúte Adam Gaži.
Zdroj: SITA.sk - Košickí futbalisti prehrali štvrtýkrát po sebe. Upútali však nasadením najmladšieho hráča histórie © SITA Všetky práva vyhradené.
