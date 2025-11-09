Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Teodor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

09. novembra 2025

Košickí futbalisti prehrali štvrtýkrát po sebe. Upútali však nasadením najmladšieho hráča histórie


Tagy: Niké liga Niké liga 2024/2025

Futbalisti FC Košice utrpeli v sobotňajšom 14. kole Niké ligy štvrtú prehru v rade, keď na ihrisku AS Trenčín podľahli 0:2. ...



Zdieľať
f_ts16018 676x449 9.11.2025 (SITA.sk) - Futbalisti FC Košice utrpeli v sobotňajšom 14. kole Niké ligy štvrtú prehru v rade, keď na ihrisku AS Trenčín podľahli 0:2. Domáci si víťazstvo zaistili gólmi Franka Sabijiča v 44. minúte a Saniho Suleimana v 68. minúte. Trenčania tak po siedmich zápasoch opäť naplno bodovali a posunuli sa na siedme miesto neúplnej tabuľky, zatiaľ čo Košice zostávajú na jej poslednej priečke.

"Je to pre nás ďalšie sklamanie. Čakal som od tímu ďaleko viac. Začali sme zle, postupne sme sa zlepšovali, no vždy keď sme mali dobrú pasáž, súper potrestal naše chyby," povedal pre klubový web tréner Košíc František Straka, ktorý počas sezóny nahradil na lavičke krajana Romana Skuhravého.

Debut vo veku 16 rokov


Napriek neúspechu sa Košičania postarali o historický zápis do štatistík najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. V základnej zostave nastúpil brankár Filip Kalanin, ktorý sa stal najmladším hráčom v histórii súťaže, pokiaľ ide o štart od úvodného hvizdu.


Odchovanec košického klubu debutoval vo veku 16 rokov, 2 mesiace a 9 dní, čím prekonal doterajší rekord Artura Gajdoša z AS Trenčín. Najmladším hráčom je v historických tabuľkách naďalej Levente Bősze (DAC), ktorý do ligového zápasu zasiahol ako náhradník vo veku 15 rokov a 181 dní.



Pozíciu lídra potvrdili hráči MŠK Žilina, ktorí uspeli na domácom ihrisku v zápase proti Michalovciam. Hlavným strojcom triumfu "šošonov" v pomere 2:0 bol stredopoliar Samuel Ďatko, ktorý prvý gól strelil a na druhý prihral Xavierovi Adangovi. Žilinčania uspeli v piatom zápase v rade a s trojbodovým náskokom vedú tabuľku pred Dunajskou Stredou.



Zabodovala však Dunajská Streda


Naplno zabodovali aj spomínaní Dunajskostredčania, ktorí zvíťazili v Ružomberku 1:0 po góle maďarského legionára Damira Redziča. Liptáci opäť raz dohrávali v kvantitatívnej nevýhode, pred záverom úvodného dejstva bol totiž vylúčený Alexander Selecký.



Na domácu prehru 0:1 so Slovanom Bratislava spred týždňa zareagovali futbalisti Podbrezovej. Horehronci si na domácom ihrisku poradili so Skalicou, ktorú zdolali 2:0. Strelecky sa presadili dvaja obrancovia, najprv v 65. minúte Alex Markovič a v 79. minúte i Peter Kováčik. O desiatich dohrávali aj Skaličania, tých oslabil v 87. minúte Adam Gaži.




Zdroj: SITA.sk - Košickí futbalisti prehrali štvrtýkrát po sebe. Upútali však nasadením najmladšieho hráča histórie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga Niké liga 2024/2025
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dalibor Dvorský spláca dôveru, proti Seattlu sa blysol gólom v presilovke
<< predchádzajúci článok
Nemecký pohár 2025: Slovenskí hokejisti zdolali na Nemeckom pohári Lotyšsko

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 