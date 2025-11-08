|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 8.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohumír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. novembra 2025
Nemecký pohár 2025: Slovenskí hokejisti zdolali na Nemeckom pohári Lotyšsko
Výborný úvod mali zverenci Vladimíra Országha aj v tretej tretine, keď sa presadil Sukeľ a strelil už svoj piaty gól na turnaji.
Zdieľať
Slovenskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji o Nemecký pohár. Po triumfe 6:2 nad Rakúskom zdolali v sobotu Lotyšov 4:1 a výrazne sa priblížili k obhajobe trofeje.
Strelecky sa darilo autorovi dvoch gólov Matúšovi Sukeľovi, po dve asistencie zaznamenali Marek Hrivík, Samuel Takáč a Oliver Okuliar. V záverečnom zápase na turnaji sa Slováci stretnú v nedeľu o 14.45 h proti domácim Nemcom.
Rovnako ako v zápase s Rakúskom mali Slováci výborný úvod a už po 170 sekundách ich poslal do vedenia Cehlárik. Potom sa hral dobrý hokej na obe strany s minimom prerušení, v polovici úvodného dejstva však mohli Slováci zvýšiť náskok. Pri vylúčení Gajdoša sa v oslabení dostal do úniku Takáč, ale v nájazde neprekonal Grigalsa. Potom však vyšla kombinácia Okuliara s Čachom a obranca Ivan sám pred bránkou zvýšil na 2:0.
V úvode druhej tretine utiekol Takáč, posunul puk na Sukeľa, no Grigals dobre zasiahol. Potom hrali Slováci opäť v oslabení, ale opäť mali veľkú šancu skórovať. Čacho trafil v nájazde žŕdku, po ňom z otočky poslal puk do tyčky Roman. V presilovej hre im však vyšla kombinácia po osi Hrivík - Takáč so zakončujúcim Sukeľom a Slováci viedli o tri góly.
Výborný úvod mali zverenci Vladimíra Országha aj v tretej tretine, keď sa presadil Sukeľ a strelil už svoj piaty gól na turnaji. Potom vyšla kombinácia aj Lotyšom, Rabčana prekonal Smirnovs. Aj v tretej tretine sa hral svižný hokej, obe mužstvá mali niekoľko šancí, piaty gól Slovákov mohol dať po rýchlom protiútoku Čederle. Stav sa však už nezmenil.
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Vladimír Országh, tréner SR: „Podali sme veľmi dobrý výkon. Mali sme zasa dobrý začiatok a čo ma potešilo, nemali sme také výkyvy ako proti Rakúšanom. Prvá tretina bola naozaj výborná a potom sme mali také slabšie fázy, ale výkon bol veľmi konzistentný. Páčila sa mi organizácia našej hry hlavne v obrannom pásme, tam sme ich nepúšťali do nebezpečných situácií a keď niečo bolo, Eugen to chytil. Som rád, že máme všetko vo svojich rukách a môžeme si zahrať o víťazstvo na turnaji.“
Samuel Takáč, autor dvoch asistencií v zápase: „Celý zápas sme hrali koncentrovane, nebol tam nejaký výpadok. V obrannom pásme sme im nedali skoro nič, čiže ten výkon bol veľmi dobrý a zajtra to musíme ešte potvrdiť.“
Eugen Rabčan, brankár SR: „Za mňa to bol vyrovnaný zápas. V prvej tretine sme boli oveľa lepší, ale v druhej sa to znova ako proti Rakúsku vyrovnalo, Lotyši tam mali veľa šancí. Ale, chvalabohu, som to pochytal a myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili.“
Michal Ivan, obranca SR: „Je skvelé, že sme si pripísali ďalšie víťazstvo a dokázali sme nadviazať na ten štvrtkový zápas. Od začiatku sme si išli pre víťazstvo. Samozrejme, sú tam nejaké malé chybičky, na ktorých sa stále dá pracovať, ale myslím si, že celkovo to bol dobrý výkon. Verím, že chalani sa nastavia a zvládnu aj posledný zápas a odídeme ako víťazi.“
Nemecký pohár 2025:
Slovensko - Lotyšsko 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 3. Cehlárik (Lantoši, Hrivík), 11. Ivan (Čacho, Okuliar), 35. Sukeľ (Takáč, Hrivík), 42. Sukeľ (Takáč, Okuliar) - 44. Smirnovs (Krastenbergs, Daugavinš). Rozhodcovia: Ovstedal (Nór.) - Rohatsch - Cepik, Römer (všetci Nem.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.
Slovensko: Rabčan - Ivan, Rosandič, Hlaváč, Koch, Gajdoš, Královič, Romaňák - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Petráš, Čacho, Faško-Rudáš - Roman, Myklucha, Čederle
Lotyšsko: Grigals - Cibulskis, Jaks, Smits, Kristaps, Andzans, Freibergs, Tumanovs, Sejejs - Krastenbergs, Smirnovs, Daugavinš - Dzierkals, Batna, Ro. Bukarts - Ri. Bukarts, Buncis, Indrašis - Lapinskis, Vitolinš, Veckaktinš
Prečítajte si tiež
Atlét roka 2025: Zapletalová druhýkrát Atlétom roka: „Teší ma, že robím, čo ma baví“