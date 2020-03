Košickí hokejisti odmietli bronzové medaily, poslali ich naspäť Lintnerovmu Pro-Hokeju

Udelenie medailí považujú za nesprávne

Slovan sa necíti ako vicemajster

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Účastník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HC Košice v sobotu vyjadril nespokojnosť s rozhodnutím Ligovej rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) . Tá sa napriek predčasnému ukončeniu sezóny z dôvodu koronavírusu rozhodla udeliť majstrovský titul Banskej Bystrici a ďalšie dve mužstvá priebežnej tabuľky rovnako získali cenné kovy.Hráči Košíc si však bronzové medaily do vitríny nedajú, pretože klub z východného Slovenska sa ich rozhodol vrátiť spoločnosti Pro-Hokej "Vážený pán Lintner, vedenie klubu, realizačný tím a hráči klubu HC Košice sa jednohlasne zhodli na vrátení Vami zaslaných bronzových medailí. V nadväznosti na nami medializované vyjadrenie považujeme udelenie medailí za 3. miesto tímu HC Košice za nesprávne a nestotožňujeme sa s ním rovnako, ako sa nestotožňujeme s vyhodnotením celkového poradia na základe priebežného bodového stavu. Vzniknutú situáciu považujeme za bezprecedentnú a stotožňujeme sa s riešením, ktoré prijali viaceré renomované a situáciou dotknuté ligy," napísal v sprievodnom liste adresovanom spoločnosti Pro-Hokej prezident HC Košice Július Lang, cituje ho klubový portál.Nespokojnosť so spomenutým verdiktom vyjadril aj HC Slovan Bratislava , ktorý skončil v tabuľke Tipsport ligy po 55 kolách na druhom mieste. Vo svojom vyhlásení na klubovom webe uvádza, že sa necíti byť ako vicemajster a verejne by si nedovolil prezentovať sa striebornými medailami. Je tak možné, že "belasí" sa odhodlajú k podobnému kroku ako Košičania a spoločnosti Pro-Hokej budú spätne poslané aj strieborné medaily.