Libor Hudáček strelil najkrajší gól českej extraligy, prekonal aj legendárneho Jágra

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejový útočník Libor Hudáček má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére a z pohľadu jeho formy je dvojnásobná škoda, že sa ani v Česku nedohrala v tejto sezóne najvyššia súťaž. V základnej časti slovenský reprezentant pomohol Libercu k prvej priečke v tabuľke 31 gólmi a celkovo 60 bodmi. V prvom prípade to znamenalo druhé miesto medzi najlepšími kanoniermi súťaže, v druhom tretiu priečku v tabuľke produktivity.Zrejme najkrajší z 31 gólov strelil 29-ročný rodák zo Spiša v súboji 40. kola Tipsport extraligy, v ktorom jeho Liberec zdolal Hradec Králové 5:1. V 12. min v presilovej hre otvoril skóre zápasu tak, že po prevzatí puku na obrannej modrej čiare sa nadýchol k sólu cez troch hráčov súpera a napokon prekonal brankára hostí Mareka Mazanca.Hudáček predviedol počas sezóny niekoľko úspešných prienikov až pred brankára, tento označili za najkrajší v hitparáde vybraných 15 gólov redaktori portálu isport.blesk.cz.Libor Hudáček svojím presným zásahom zdolal najlepšieho strelca súťaže Milana Gulaša z Plzne a jeho gól do siete Pardubíc. Na hrajúcu legendu Jaromíra Jágra z Kladna a jeho presný zásah do bránky Karlových Varov, keď oklamal takmer všetkých brániacich hráčov súpera, zostalo v prehliadke najkrajších gólov sezóny tretie miesto.Česká najvyššia súťaž sa prvýkrát v histórii nedohrala, resp. nemá svojho víťaza. Liberec sa so 102 bodmi stal kráľom základnej časti. Pôvodne sa uvažovalo aj nad možnosťou, aby víťaz základnej časti získal aj majstrovský titul. Na rozdiel od Slovenska však Česi túto alternatívu zavrhli.Najkrajšie akcie českej Tipsport extraligy si pozrite