Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Amália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. júla 2026

Košickí kriminalisti ukončili vyšetrovanie závažných prípadov, v jednom z nich mladý muž spáchal až 71 skutkov


Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Krádež Kriminalisti Vyšetrovanie

Vyšetrovanie si vyžiadalo rozsiahle dokazovanie, zabezpečenie kamerových záznamov, výsluchy svedkov aj ďalšie procesné úkony. Košickí kriminalisti dotiahli k obžalobe dva prípady, v jednom z nich ...



Zdieľať
10.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie si vyžiadalo rozsiahle dokazovanie, zabezpečenie kamerových záznamov, výsluchy svedkov aj ďalšie procesné úkony.


Košickí kriminalisti dotiahli k obžalobe dva prípady, v jednom z nich spáchal páchateľ 71 skutkov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, kriminalisti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach odviedli dôslednú prácu v dvoch závažných prípadoch, ktoré sa im podarilo úspešne objasniť a ukončiť vyšetrovanie.

V prvom prípade páchateľ spáchal 71 skutkov, spôsobená škoda je takmer 3 600 eur. Košický okresný vyšetrovateľ sa zaoberal prípadom pokračovacieho zločinu krádeže, z ktorého je obvinený 24-ročný Košičan,” priblížila.

Odcudzenie tovaru


Doplnila, že mladý muž mal podľa výsledkov vyšetrovania od novembra 2024 do júna 2025 opakovane odcudziť tovar z viacerých košických predajní v Košiciach. Zdokumentovaných bolo až 71 jednotlivých skutkov, celková škoda pre poškodené spoločnosti bola vo výške 3 575 eura.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vyšetrovanie si vyžiadalo rozsiahle dokazovanie, zabezpečenie kamerových záznamov, výsluchy svedkov aj ďalšie procesné úkony. Po ich vyhodnotení bolo vyšetrovanie ukončené podnetom na podanie návrhu na obžalobu pre pokračovací zločin krádeže,” dodala Illésová.

Ďalší prípad


Ďalší prípad sa odohral koncom tohtoročného januára vo vestibule košickej železničnej stanice. „Podľa výsledkov vyšetrovania mala 28-ročná žena osloviť poškodeného a pod zámienkou poskytnutia sexuálnych služieb ho odviesť na odľahlejšie miesto. Tam na neho už čakali 25-ročný muž a 21-ročný muž. Jeden z nich mu nastriekal do tváre slzotvorný sprej, druhý ho zrazil na zem a spoločne ho pripravili o finančnú hotovosť, dva mobilné telefóny a ďalšie osobné veci,” informovala krajská policajná hovorkyňa.

Poškodenému mužovi spôsobili škodu vo výške 267 eur, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach podal pre zločin lúpeže podnet na podanie návrhu na obžalobu pre celú trojicu obvinených.


Zdroj: SITA.sk - Košickí kriminalisti ukončili vyšetrovanie závažných prípadov, v jednom z nich mladý muž spáchal až 71 skutkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Krádež Kriminalisti Vyšetrovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Irán pohrozil odvetou za útoky, Izrael podľa neho nebude v bezpečí
<< predchádzajúci článok
Rekvalifikačné kurzy pomáhajú, štátu však podľa kontrolórov chýbajú dáta o ich skutočnom vplyve na zamestnanosť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 