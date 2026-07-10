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10. júla 2026
Košickí kriminalisti ukončili vyšetrovanie závažných prípadov, v jednom z nich mladý muž spáchal až 71 skutkov
Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Krádež Kriminalisti Vyšetrovanie
Vyšetrovanie si vyžiadalo rozsiahle dokazovanie, zabezpečenie kamerových záznamov, výsluchy svedkov aj ďalšie procesné úkony. Košickí kriminalisti dotiahli k obžalobe dva prípady, v jednom z nich ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie si vyžiadalo rozsiahle dokazovanie, zabezpečenie kamerových záznamov, výsluchy svedkov aj ďalšie procesné úkony.
Košickí kriminalisti dotiahli k obžalobe dva prípady, v jednom z nich spáchal páchateľ 71 skutkov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, kriminalisti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach odviedli dôslednú prácu v dvoch závažných prípadoch, ktoré sa im podarilo úspešne objasniť a ukončiť vyšetrovanie.
„V prvom prípade páchateľ spáchal 71 skutkov, spôsobená škoda je takmer 3 600 eur. Košický okresný vyšetrovateľ sa zaoberal prípadom pokračovacieho zločinu krádeže, z ktorého je obvinený 24-ročný Košičan,” priblížila.
Doplnila, že mladý muž mal podľa výsledkov vyšetrovania od novembra 2024 do júna 2025 opakovane odcudziť tovar z viacerých košických predajní v Košiciach. Zdokumentovaných bolo až 71 jednotlivých skutkov, celková škoda pre poškodené spoločnosti bola vo výške 3 575 eura.
„Vyšetrovanie si vyžiadalo rozsiahle dokazovanie, zabezpečenie kamerových záznamov, výsluchy svedkov aj ďalšie procesné úkony. Po ich vyhodnotení bolo vyšetrovanie ukončené podnetom na podanie návrhu na obžalobu pre pokračovací zločin krádeže,” dodala Illésová.
Ďalší prípad sa odohral koncom tohtoročného januára vo vestibule košickej železničnej stanice. „Podľa výsledkov vyšetrovania mala 28-ročná žena osloviť poškodeného a pod zámienkou poskytnutia sexuálnych služieb ho odviesť na odľahlejšie miesto. Tam na neho už čakali 25-ročný muž a 21-ročný muž. Jeden z nich mu nastriekal do tváre slzotvorný sprej, druhý ho zrazil na zem a spoločne ho pripravili o finančnú hotovosť, dva mobilné telefóny a ďalšie osobné veci,” informovala krajská policajná hovorkyňa.
Poškodenému mužovi spôsobili škodu vo výške 267 eur, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach podal pre zločin lúpeže podnet na podanie návrhu na obžalobu pre celú trojicu obvinených.
Zdroj: SITA.sk - Košickí kriminalisti ukončili vyšetrovanie závažných prípadov, v jednom z nich mladý muž spáchal až 71 skutkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Košickí kriminalisti dotiahli k obžalobe dva prípady, v jednom z nich spáchal páchateľ 71 skutkov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, kriminalisti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach odviedli dôslednú prácu v dvoch závažných prípadoch, ktoré sa im podarilo úspešne objasniť a ukončiť vyšetrovanie.
„V prvom prípade páchateľ spáchal 71 skutkov, spôsobená škoda je takmer 3 600 eur. Košický okresný vyšetrovateľ sa zaoberal prípadom pokračovacieho zločinu krádeže, z ktorého je obvinený 24-ročný Košičan,” priblížila.
Odcudzenie tovaru
Doplnila, že mladý muž mal podľa výsledkov vyšetrovania od novembra 2024 do júna 2025 opakovane odcudziť tovar z viacerých košických predajní v Košiciach. Zdokumentovaných bolo až 71 jednotlivých skutkov, celková škoda pre poškodené spoločnosti bola vo výške 3 575 eura.
„Vyšetrovanie si vyžiadalo rozsiahle dokazovanie, zabezpečenie kamerových záznamov, výsluchy svedkov aj ďalšie procesné úkony. Po ich vyhodnotení bolo vyšetrovanie ukončené podnetom na podanie návrhu na obžalobu pre pokračovací zločin krádeže,” dodala Illésová.
Ďalší prípad
Ďalší prípad sa odohral koncom tohtoročného januára vo vestibule košickej železničnej stanice. „Podľa výsledkov vyšetrovania mala 28-ročná žena osloviť poškodeného a pod zámienkou poskytnutia sexuálnych služieb ho odviesť na odľahlejšie miesto. Tam na neho už čakali 25-ročný muž a 21-ročný muž. Jeden z nich mu nastriekal do tváre slzotvorný sprej, druhý ho zrazil na zem a spoločne ho pripravili o finančnú hotovosť, dva mobilné telefóny a ďalšie osobné veci,” informovala krajská policajná hovorkyňa.
Poškodenému mužovi spôsobili škodu vo výške 267 eur, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach podal pre zločin lúpeže podnet na podanie návrhu na obžalobu pre celú trojicu obvinených.
Zdroj: SITA.sk - Košickí kriminalisti ukončili vyšetrovanie závažných prípadov, v jednom z nich mladý muž spáchal až 71 skutkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Krádež Kriminalisti Vyšetrovanie
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