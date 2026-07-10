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10. júla 2026

Irán pohrozil odvetou za útoky, Izrael podľa neho nebude v bezpečí


Tagy: americké útoky iránske útoky iránsky režim izraelské útoky Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi opäť rastie, obe strany si vymieňajú údery a hrozby. Irán v piatok ...



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mideast_wars_gaza_resettlement_in_their_words_79649 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi opäť rastie, obe strany si vymieňajú údery a hrozby.


Irán v piatok varoval, že odpovie na každý útok proti svojej infraštruktúre a medzi možnými cieľmi odvety bude aj Izrael.

Vyhlásenie zaznelo v čase, keď sa tento týždeň opäť rozhoreli boje medzi Teheránom a Washingtonom.

„Každý útok na infraštruktúru bude opätovaný a zločinecký sionistický režim zodpovedný za tieto zverstvá nebude v bezpečí pred odpoveďou našich bojovníkov,“ uviedol šéf Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohammad Bágher Zolghadr vo vyhlásení odvysielanom štátnou televíziou.

Boje napriek porozumeniu


Boje medzi Iránom a Spojenými štátmi sa zintenzívnili napriek memorandu o porozumení podpísanému v júni, ktoré malo vytvoriť rámec pre ukončenie konfliktu a nadviazať na aprílové prímerie.

Americká armáda tento týždeň oznámila útoky na približne 90 vojenských cieľov v Iráne. Teherán však tvrdí, že terčom sa stala aj civilná infraštruktúra vrátane mostov a železničných spojení medzi Teheránom a Mašhadom. Podľa iránskych úradov si americké útoky vyžiadali najmenej 17 obetí.

Izrael je pripravený


„Sme pripravení na každý scenár,“ vyhlásil medzitým izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izraelský minister obrany Jisrael Kac zároveň uviedol, že Izrael je pripravený obnoviť vojenskú operáciu proti Iránu a v prípade potreby konať „s ešte väčšou silou“.


Zdroj: SITA.sk - Irán pohrozil odvetou za útoky, Izrael podľa neho nebude v bezpečí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky iránske útoky iránsky režim izraelské útoky Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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