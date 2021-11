Košickí kriminalisti zadržali známu firmu, Radoslava obvinili z miliónových daňových únikov

Vedú ďalšie štyri trestné konania

Hrozí mu sedem až 12 rokov

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Košická krajská kriminálna polícia rieši daňový únik veľkého rozsahu. Vo vyšetrovacej väzbe v tejto súvislosti skončil Radoslav K., ktorého polícia v pondelok 15. novembra zadržala v jednom z bytov v košickej mestskej časti Nad jazerom. Krajský vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu krátenia dane a poistného.Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, kriminalisti pri domovej prehliadke zaistili počítačové údaje, väčšie množstvo pečiatok a iný dôkazový materiál pochádzajúci z ekonomickej trestnej činnosti.„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania a zhromaždených dôkazov Radoslav K. vystupoval ako splnomocnený zástupca rôznych spoločností, avšak všetky činnosti vykonával výlučne on sám, pretože jednotlivé spoločnosti reálne nemali žiadnych zamestnancov ani nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. Radoslav K. na svoje aktivity využíval osoby zo sociálne slabších pomerov, z ktorých po ich súhlase urobil konateľov firiem, tí následne podpísali plnú moc pre Radoslava K. bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na podnikateľskej činnosti,“ uviedla Ivanová.Muž nie je pre políciu neznámy. Košickí kriminalisti ukončili návrhom na podanie obžaloby už tri iné trestné veci v súvislosti s jeho ekonomickou trestnou činnosťou.Škoda, ktorú pri nich spôsobil na úniku na daniach, predstavovala podľa polície sumu viac ako 4,6 milióna eur.V súčasnej dobe vedú kriminalisti aj ďalšie štyri trestné konania v súvislosti s únikom na daniach vo výške približne milión eur.„Keďže Radoslav K. aj napriek obvineniam z minulosti a siedmim právoplatným odsúdeniam za rôznu ekonomickú trestnú činnosť naďalej pokračoval vo svojej nelegálnej činnosti, krajský policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorý sudca Okresného súdu v Košiciach vo štvrtok 18. novembra akceptoval,“ informovala policajná hovorkyňa.V prípade dokázania viny mu tentokrát hrozí väzenie sedem až 12 rokov. „Nie je však vylúčené, že po zhromaždení a vyhodnotení ďalších získaných dôkazových materiálov krajský policajný vyšetrovateľ rozšíri trestné stíhanie o ďalšie skutky, prípadne osoby, ktoré boli zapojené do daňových podvodných aktivít obvineného,“ skonštatovala Ivanová.