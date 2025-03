Košickí poslanci podporili usporiadanie MS v hokeji 2029 aj spoluprácu s cyklistickým zväzom

Zvýšia kapacitu Steel Arény

2.3.2025 (SITA.sk) - Košickí mestskí poslanci na ostatnom rokovaní schválili uznesenie na podporu organizácie majstrovstiev sveta (MS) v hokeji 2029, ktoré by sa mohli konať na Slovensku.„Mesto ubezpečilo Slovenský zväz ľadového hokeja, že je, podobne ako v rokoch 2011 a 2019, pripravené podieľať sa na usporiadaní úspešného svetového šampionátu na Slovensku,“ uviedlo mesto Košice.Samospráva tiež vyjadrila maximálnu súčinnosť vyhovieť požiadavkám na Medzinárodnej hokejovej federácie , a to spolu s Správnou radou občianskeho združenia Košická aréna , ktoré prevádzkuje Steel Arénu.Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým deklarovalo nielen záujem podieľať sa na usporiadaní šampionátu, ale aj možnosť žiadať o prostriedky na rekonštrukciu Steel arény, aby mohli vyhovieť požiadavkám Medzinárodnej hokejovej federácie.Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) pripomenul, že vlani bola za pomoci Fondu na podporu umenia zrealizovaná rekonštrukcia Steel arény zameraná na zníženie jej energetickej náročnosti, a to za viac ako päť miliónov eur.„Dnes držíme v rukách štúdiu uskutočniteľnosti a aj vďaka uzneseniu poslancov sme pripravení vyhovieť požiadavkám IIHF a zvýšiť jej kapacitu z aktuálnych 8347 miest na sedenie na 10 024 miest,“ uviedol primátor.V uplynulých dňoch tiež mesto podpísalo aj Memorandum o spolupráci s organizátormi Medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska zo Slovenského zväzu cyklistiky Dokument podporili aj poslanci mestského zastupiteľstva, deklaruje vzájomnú spoluprácu pri príprave podujatia medzi organizátormi a mestom Košice.„Preteky sú historicky najúspešnejším cyklistickým podujatím na Slovensku, ktoré môžu prostredníctvom televíznych prenosov sledovať diváci na celom svete. Podpora organizácie podujatia 40 000 eur prináša mestu Košice medzinárodnú reputáciu a výnimočnú možnosť prezentácie sa v zahraničí, čo priamo podporuje rozvoj cestovného ruchu," uviedlo mesto.Avizovalo tiež, že cieľ druhej etapy pretekov a vyhodnotenie so sprievodným programom by mal byť v metropole východu 18. septembra 2025.