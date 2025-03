SP mužov v Kranjskej Gore: Kristoffersen s double v Kranjskej Gore, po obráku vyhral i slalom

Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen triumfoval v nedeľňajšom slalome Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore. Pred druhým krajanom Timonom Hauganom mal náskok 17 stotín sekundy. Tretí skončil Rakúšan Manuel Feller (+0,23). Líder po 1. kole Švajčiar Loic Meillard skončil na 4. priečke o stotinu za Fellerom. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.





Kristoffersen tak potvrdil, že mu to v tomto slovinskom stredisku sedí. Po sobotňajšom obrovskom slalome vyhral aj slalom a dosiahol už šieste víťazstvo v Kranjskej Gore. Celkovo zaznamenal 33. triumf v kariére, čím sa v historických tabuľkách vyrovnal na 11. mieste Američanovi Bodemu Millerovi."Ďakujem veľmi pekne všetkým fanúšikom, vždy vytvoria skvelú atmosféru. Bolo to z mojej strany dobré druhé kolo. Veľmi tesné preteky a som šťastný, že som bol o niekoľko desatín lepší ako konkurencia. Prvý víkend, keď som vyhral obrovský slalom a slalom. Veľakrát som vyhral jednu disciplínu a v druhej som bol druhý. Už sa stalo, že som triumfoval v dvoch obrákoch, alebo slalomoch za sebou. Nikdy to však nebola táto kombinácia. Bol to pre mňa veľký cieľ a som dnes veľmi šťastný," uviedol 30-ročný Nór pre televíziu FIS. Kristoffersen vďaka 100-bodovému zisku stiahol v celkovom poradí SP mierne z náskoku na vedúceho Švajčiara Marca Odermatta, stráca momentálne 360 bodov. V hodnotení disciplíny zase zvýšil náskok na čele, Clement Noel z Francúzska stráca 77 bodov.Po 1. kole viedol Meillard, keď zvládol dobre záverečnú pasáž a bol lepší aj na rovinkách oproti súperom. Pred Hauganom mal náskok päť stotín sekundy, tretí bol ďalší Švajčiar Tanguy Nef s odstupom 21 desatín. Piaty Francúz Clement Noel stratil štyri desatiny, na šiestom mieste boli spoločne Kristoffersen a obhajca malého glóbusu zo slalomu Rakúšan Manuel Feller (+0,62). Ďalší pretekári mali výraznejší odstup.V druhom dosiahol najvýraznejší posun Victor Muffat-Jeandet, ktorý vďaka najrýchlejšie jazde poskočil z 26. miesta na šiestu priečku. Francúz bol dlho na líderskej priečke, jeho čas prekonal až Kristoffersen, zaútočil zo šiestej pozície. Nóra už potom nedokázal prekonať ani jeden z konkurentov. Feller stratil šancu na úseku pred tretím medzičasom. Noel, Nef i Atle Lie McGrath neudržali tempo s Kristoffersenom. Tomu sa najviac priblížil Haugan, ktorý však v závere stratil až tri desatiny. Meillard viedol na svahu Podkoren ešte v polovici trati. Úradujúci majster sveta z tejto disciplíny potom urobil viacero chýb a skončil tesne mimo pódia.

výsledky slalomu SP mužov v Kranjskej Gore:



1. Henrik Kristoffersen 1:39,26 min., 2. Timon Haugan (obaja Nór.) +0,17 s, 3. Manuel Feller (Rak.) +0,23, 4. Loic Meillard +0,24, 5. Tanguy Nef (obaja Švaj.) +0,36, 6. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +0,47, 7. Fabio Gstrein (Rak.) +0,58, 8. Atle Lie McGrath (Nór.) +0,82, 9. Alex Vinatzer (Tal.) +0,94, 10. Clement Noel (Fr.) +0,99







celkové poradie SP (po 29 z 38 súťaží):



1. Marco Odermatt (Švaj.) 1306 b., 2. Kristoffersen 946, 3. Meillard 731, 4. Haugan 626, 5. Franjo Von Allmen (Švaj.) 606, 6. McGrath 580, ..., 123. Andreas ŽAMPA (SR) 13







poradie v slalome (10 z 12):



1. Kristoffersen 567, 2. Noel 490, 3. Meillard 465, 4. Haugan 459, 5. McGrath 394, 6. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 313