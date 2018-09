Košickí poslanci schválili prevzatie systému parkovania

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Košice 17. septembra (TASR) – Mestskí poslanci splnomocnili viceprimátora povereného riadením mesta Martina Petruška na podanie súdnej žaloby v súvislosti s odovzdaním parkovacieho systému spoločnosťou EEI. Mestské zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo, že ak nedôjde k dohode, správu parkovania od 1. januára 2019 prevezme mesto. Poslanci o tom rozhodli na svojom pondelkovom zasadnutí.uviedol Petruško s tým, že mesto bude naďalej rokovať o uzatvorení dohody.Mestské zastupiteľstvo prijalo aj pozmeňujúci návrh.vysvetlil.Ak by sa mesto s parkovacou spoločnosťou nedohodlo a prevzalo by systém parkovania bez toho, aby EEI odovzdalo infraštruktúru, podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia by sa vyhradené parkovanie zrušilo.povedal Petruško. Počas prechodného obdobia nevylúčil možnosť úhrady parkovného prostredníctvom klasických parkovacích lístkov. Správu parkovacieho systému by mala podľa jeho slov prevziať mestská polícia.Spoločnosť EEI sa pred avizovaným rokovaním o prevzatí parkovacieho systému mestom vyjadrila, že je pripravená rokovať a zabrániť eskalácii chaosu.uviedla spoločnosť EEI.