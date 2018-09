Putin: V sýrskej provincii Idlib bude zriadená demilitarizovaná zóna

Na snímke sprava ruský prezident Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas stretnutia v prímorskom letovisku v Soči 17. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 17. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom oznámil, že v sýrskej provincii Idlib zavedú od 15. októbra demilitarizovanú zónu na oddelenie sýrskych vládnych síl od povstalcov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Putin to oznámil po vyše štvorhodinovom rokovaní s Erdoganom v ruskom letovisku Soči. Spresnil, že v zóne budú hliadkovať turecké sily aj ruská vojenská polícia. Zo zóny sa budú tiež musieť stiahnuť radikálni militanti aj ťažké zbrane opozičných skupín, vyhlásil Putin po boku s tureckým partnerom Erdoganom.Títo militanti predstavujú hrozbu pre ruské vojenské sily v Sýrii, povedal ruský líder, ktorého vyjadrenia prenášala aj televízia.Zóna bude mať podľa Putina šírku 15-20 kilometrov.Obaja prezidenti podporujú v sýrskom sedemročnom konflikte opačné strany.Sýrska provincia Idlib, ležiaca pri hraniciach s Tureckom, je poslednou baštou sýrskych povstalcov, ktorí sa snažia o zvrhnutie prezidenta Bašára Asada. Silnejú obavy, že útok sýrskej armády na rovnomennú provinčnú metropolu Idlib a jej okolie by bol katastrofou pre civilistov. Turecko sa stavia proti takejto ofenzíve. Snaží sa jej zabrániť, keďže sýrske vládne sily podporované ruským letectvom sa už zhromažďujú neďaleko, pripomenula tlačová agentúra DPA.Veľká bitka o Idlib môže vyhnať masy civilistov smerom na sever do Turecka. Počet obyvateľov Idlibu sa odhaduje na tri milióny, pričom v provincii sa nachádza okolo 60.000 povstaleckých bojovníkov, uviedla AP.