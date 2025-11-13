|
Štvrtok 13.11.2025
Meniny má Stanislav
13. novembra 2025
Košickí poslanci schválili reguláciu hazardu, viceprimátorka by prijala aj prísnejšie opatrenia
Košice budú regulovať hazard na svojom území, mestskí poslanci schválili nové všeobecne záväzné nariadenie. Ako vyplýva zo schváleného návrhu, na území mesta bude možné umiestniť herne len v budovách pre ...
13.11.2025 (SITA.sk) - Košice budú regulovať hazard na svojom území, mestskí poslanci schválili nové všeobecne záväzné nariadenie. Ako vyplýva zo schváleného návrhu, na území mesta bude možné umiestniť herne len v budovách pre obchod a služby, kasína budú môcť byť len v hoteloch, moteloch a penziónoch.
Prijatá bola aj regulácia vzdialenosti, konkrétne herne budú musieť byť od seba vzdialené prinajmenšom 200 metrov, kasín sa toto ustanovenie netýka. Všeobecne záväzné nariadenie vstúpi do platnosti od 1. januára 2026. Poslanci o návrhu na reguláciu rokovali už po niekoľkýkrát, schválili ho s pozmeňujúcim návrhom viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH).
Na základe neho z pôvodného materiálu vypadlo ustanovenie, na náklade ktorého by v metropole východu nemohli byť herne umiestnené vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od škôl a školských zariadení. Ako Gurbáľová ozrejmila, dôvodom je, že mesto Košice má veľmi hustú sieť škôl, a teda takéto ustanovenie by mohlo znamenať úplný zákaz hazardu v meste. Viceprimátorka prízvukovala, že nové pravidlá sa budú vzťahovať až na nové licencie.
„Všetky herne a kasína dobehnú vo svojich prevádzkach tak, ako sú nastavené. V momente, keď si budú žiadať o novú licenciu, sa už bude zvažovať, či spĺňajú podmienky nového všeobecne záväzného nariadenia," ozrejmila. Počet dotknutých prevádzok sa podľa jej slov úplne vyčísliť nedá, vzhľadom na to, že platnosti licencií nie sú na rovnaké obdobie. „Príde to postupne, nie naraz, z večera do rána," uviedla.
Konkrétny časový horizont neuviedla, no v budúcnosti očakávajú zníženie počtu herní až o polovicu, napríklad pokiaľ ide o MČ Staré mesto. Kasína sú v Košiciach podľa Gurbáľovej slov tri, herne majú vyčíslené v Starom meste, kde ich je 37 a je tam najväčšia hustota. Pripomenula, že hazard nie je možné regulovať jednotlivo po mestských častiach, čo by podľa nej ale asi bolo najlepšie riešenie pre niektorých starostov.
Gurbáľová poukázala, že Košice sú jediné krajské mesto, ktoré dosiaľ nemalo reguláciu hazardu. „Moja túžba bola zabrániť tomu, aby sa z mesta do budúcnosti stalo nejaké semenište herní a kasín," uviedla. Upozornila tiež na sociálne riziká hazardu.
Priznala, že by bola za prísnejšiu reguláciu, pripomenula, že v minulosti boli predložené viaceré návrhy na úplný zákaz hazardu, no nikdy sa na ich prijatie nenašla politická vôľa. Gurbáľová pri predkladaní návrhu do rozpravy uviedla, že jej pozmeňujúci návrh vzišiel z diskusie s poslancami a predstavuje kompromis medzi slobodou podnikania, aj ochranou mesta a rodín, pracuje s postupnou reguláciou.
Viceprimátorka dôrazne odmietla tvrdenia, ktoré zazneli počas rozpravy, o tom, že by bol prijatými pravidlami zvýhodňovaný jeden prevádzkovateľ. Poukázala, že vďaka nastaveným pravidlám pre umiestňovanie kasín v hoteloch, moteloch či penziónoch si v nich ktokoľvek bude môcť zriadiť kasíno.
„Ak je kasíno v súčasnosti napríklad v budove pre obchod a služby, pokojne sa môže presunúť do hotela, motela či penziónu," uviedla podotýkajúc, že si v takýchto zariadeniach možno aj zriadiť kasíno. Poslanec mestského zastupiteľstva Dominik Karaffa predložil v rámci prejednávania bodu niekoľko samostatných návrhov.
Jeden z nich sa týkal toho, aby do budúcna mohlo o všetkých žiadostiach o vydanie stanoviska k prevádzke kasína rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Predmetný návrh poslanci odsúhlasili. Rovnako predložil návrh, ktorý okrem iného rieši aj vizuálny smog.
Ako objasnil pre médiá, požadoval, aby do všetkých nájomných zmlúv, týkajúcich sa umiestňovania reklamných plôch na pozemkoch a stavbách mesta a Dopravného podniku mesta Košice, bola doplnená podmienka, že na nich nesmie byť umiestňovaná reklama na hazard a hazardné hry. Karaffa argumentoval, že na mnohých miestach v meste, vrátane zastávok MHD, je reklama na hazard.
„Tam nie je účinnosť, vzhľadom na to, že tých nájomných zmlúv je veľa a vzťahov množstvo. Dali sme tam termín bezodkladne, aby na tom začali pracovať a postupne začali nájomné zmluvy upravovať tak, že reklamné spoločnosti, ak si naďalej budú chcieť prenajímať reklamné plochy, tak bez reklamy na hazard," ozrejmil. Poslanec kritizoval prijaté pravidlá o obmedzení prevádzky kasín len na hotely. Je toho názoru, že by bolo menej diskriminačné, ak by hazard úplne zakázali.
Na margo hotelov poznamenal, že ak by v nich malo byť kasíno, musia spĺňať podmienku určitého rozsahu podlahovej plochy. „Tie podmienky spĺňajú, dovolím si tvrdiť, hotely v Košiciach, ktoré spočítame na jednej ruke," dodal. Karaffa tiež poukázal, že prostriedky z hazardu išli do rozpočtov mestských častí, ktoré o tieto peniaze teraz prídu.
Zdroj: SITA.sk - Košickí poslanci schválili reguláciu hazardu, viceprimátorka by prijala aj prísnejšie opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
