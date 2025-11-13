|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 13.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stanislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. novembra 2025
Záhadná smrť v priepasti Macocha
Juhomoravskí policajti sa zaoberajú prípadom smrti ženy, ktorej telo našli jaskyniari na dne priepasti Macocha v Moravskom krase v okrese Blansko. Stále zisťujú jej totožnosť aj to, čo sa presne stalo. Informuje o ...
Zdieľať
13.11.2025 (SITA.sk) - Juhomoravskí policajti sa zaoberajú prípadom smrti ženy, ktorej telo našli jaskyniari na dne priepasti Macocha v Moravskom krase v okrese Blansko. Stále zisťujú jej totožnosť aj to, čo sa presne stalo. Informuje o tom web TN.cz.
Telo ženy na dne priepasti objavili v utorok večer. „V stredu za denného svetla policajti zaisťovali stopy. Informácie, ktoré získali, však neviedli k totožnosti ženy, " povedal vo štvrtok pre TN.cz hovorca polície Bohumil Malášek. Nie je tak stále jasné, o koho ide a či išlo o samovražedný skok, alebo nešťastný pád.
Najnovšia tragédia podľa webu Novinky.cz vyvoláva diskusie o tom, ako technicky zabrániť samovrahom v skokoch do 138,7 metra hlbokej priepasti Macocha. Terén okolo nej je však natoľko členitý, že to v podstate ani nie je možné.
Zdroj: SITA.sk - Záhadná smrť v priepasti Macocha © SITA Všetky práva vyhradené.
Telo ženy na dne priepasti objavili v utorok večer. „V stredu za denného svetla policajti zaisťovali stopy. Informácie, ktoré získali, však neviedli k totožnosti ženy, " povedal vo štvrtok pre TN.cz hovorca polície Bohumil Malášek. Nie je tak stále jasné, o koho ide a či išlo o samovražedný skok, alebo nešťastný pád.
Najnovšia tragédia podľa webu Novinky.cz vyvoláva diskusie o tom, ako technicky zabrániť samovrahom v skokoch do 138,7 metra hlbokej priepasti Macocha. Terén okolo nej je však natoľko členitý, že to v podstate ani nie je možné.
Zdroj: SITA.sk - Záhadná smrť v priepasti Macocha © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Košickí poslanci schválili reguláciu hazardu, viceprimátorka by prijala aj prísnejšie opatrenia
Košickí poslanci schválili reguláciu hazardu, viceprimátorka by prijala aj prísnejšie opatrenia
<< predchádzajúci článok
Vianočné trhy v Petržalke začnú koncom novembra, návštevníkov čakajú živé alpaky aj Mikulášska kvapka krvi
Vianočné trhy v Petržalke začnú koncom novembra, návštevníkov čakajú živé alpaky aj Mikulášska kvapka krvi