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19. augusta 2026
Košickú zoologickú záhradu čaká historická investícia, vstupný areál prejde obnovou
Najväčší modernizačný projekt v histórii areálu zlepší zázemie pre pracovníkov i návštevníkov, celkové náklady dosiahnu milióny eur. Košickú zoologickú záhradu ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Najväčší modernizačný projekt v histórii areálu zlepší zázemie pre pracovníkov i návštevníkov, celkové náklady dosiahnu milióny eur.
Košickú zoologickú záhradu (ZOO) čaká veľká investícia, má zatraktívniť vstup do areálu a priniesť vyšší komfort pre zamestnancov. Informovalo o tom mesto Košice. Ide o najväčšiu investíciu v 40-ročnej histórii ZOO Košice. Búracie práce na jej vstupnom areáli by sa mali začať už koncom tohto roka, v roku 2027 sa očakáva začatie stavebných prác. Celková suma za práce je 4,5 milióna eur.
Práce majú prebehnúť v troch etapách, v rámci nich bude zrekonštruovaná administratívna budova, pribudne informačné centrum i kuchyňa pre zvieratá. Modernizácia čaká aj pokladne ZOO, taktiež turniketový a informačný systém.
„Našu „dočasnú“ administratívnu budovu z čias výstavby ZOO viditeľnú po pravej strane mali ešte v minulom storočí nahradiť moderné priestory. Hoci nevyhovuje ani minimálnym požiadavkám, vedenie ZOO a administratíva v nej sídlia už 43 rokov,“ uviedol riaditeľ ZOO Erich Kočner s tým, že ho teší, že vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo podporili ich niekoľkoročné úsilie o zlepšenie podmienok zamestnancov a návštevníkov.
„Tí sa môžu tešiť na nové pokladne a vstupné priestory vrátane turniketov. V pláne máme aj zastrešenie priestoru medzi oboma našimi vstupnými objektmi, čo najmä v prípade nepriaznivého počasia výrazne zlepší komfort návštevníkov,“ dodal Kočner. Rekonštruovať sa bude aj Minivivárium. To tiež dočasne už 35 rokov slúži ako expozícia pre plazy, obojživelníky a ryby.
Vzniknúť majú aj nové chovné priestory pre krokodíly a primáty. Rekonštrukcia tiež prinesie veľké návštevnícke informačné centrum, ktoré ponúkne priestory pre výstavy, vzdelávanie, odborné podujatia pre študentstvo stredných a vysokých škôl a sociálne zariadenia pre handicapovaných návštevníkov. Stavebné práce by prevádzku ZOO ovplyvniť nemali. Poniektorí administratívni zamestnanci budú dočasne sídliť v iných priestoroch mimo ZOO.
„Investícia v ZOO je časťou projektu na podporu udržateľného mestského rozvoja v Košiciach, na ktorý je vyčlenených spolu viac ako 23,7 milióna eur. Projekt je financovaný z grantu od EÚ vo výške takmer 4,3 milióna eur a z úveru Európskej investičnej banky vo výške takmer 17,1 milióna eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje viac ako 2,3 milióna eur,” pripomenulo mesto Košice.
Primátor mesta Jaroslav Polaček dodal, že daná investícia je jedinečným riešením pre návštevníkov i zamestnancov a prispeje k zvyšovaniu kvality služieb v ZOO.
Zdroj: SITA.sk - Košickú zoologickú záhradu čaká historická investícia, vstupný areál prejde obnovou © SITA Všetky práva vyhradené.
Košickú zoologickú záhradu (ZOO) čaká veľká investícia, má zatraktívniť vstup do areálu a priniesť vyšší komfort pre zamestnancov. Informovalo o tom mesto Košice. Ide o najväčšiu investíciu v 40-ročnej histórii ZOO Košice. Búracie práce na jej vstupnom areáli by sa mali začať už koncom tohto roka, v roku 2027 sa očakáva začatie stavebných prác. Celková suma za práce je 4,5 milióna eur.
Práce majú prebehnúť v troch etapách, v rámci nich bude zrekonštruovaná administratívna budova, pribudne informačné centrum i kuchyňa pre zvieratá. Modernizácia čaká aj pokladne ZOO, taktiež turniketový a informačný systém.
Rekonštruovať sa bude aj Minivivárium
„Našu „dočasnú“ administratívnu budovu z čias výstavby ZOO viditeľnú po pravej strane mali ešte v minulom storočí nahradiť moderné priestory. Hoci nevyhovuje ani minimálnym požiadavkám, vedenie ZOO a administratíva v nej sídlia už 43 rokov,“ uviedol riaditeľ ZOO Erich Kočner s tým, že ho teší, že vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo podporili ich niekoľkoročné úsilie o zlepšenie podmienok zamestnancov a návštevníkov.
„Tí sa môžu tešiť na nové pokladne a vstupné priestory vrátane turniketov. V pláne máme aj zastrešenie priestoru medzi oboma našimi vstupnými objektmi, čo najmä v prípade nepriaznivého počasia výrazne zlepší komfort návštevníkov,“ dodal Kočner. Rekonštruovať sa bude aj Minivivárium. To tiež dočasne už 35 rokov slúži ako expozícia pre plazy, obojživelníky a ryby.
Stavebné práce neovplyvnia prevádzku ZOO
Vzniknúť majú aj nové chovné priestory pre krokodíly a primáty. Rekonštrukcia tiež prinesie veľké návštevnícke informačné centrum, ktoré ponúkne priestory pre výstavy, vzdelávanie, odborné podujatia pre študentstvo stredných a vysokých škôl a sociálne zariadenia pre handicapovaných návštevníkov. Stavebné práce by prevádzku ZOO ovplyvniť nemali. Poniektorí administratívni zamestnanci budú dočasne sídliť v iných priestoroch mimo ZOO.
„Investícia v ZOO je časťou projektu na podporu udržateľného mestského rozvoja v Košiciach, na ktorý je vyčlenených spolu viac ako 23,7 milióna eur. Projekt je financovaný z grantu od EÚ vo výške takmer 4,3 milióna eur a z úveru Európskej investičnej banky vo výške takmer 17,1 milióna eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje viac ako 2,3 milióna eur,” pripomenulo mesto Košice.
Primátor mesta Jaroslav Polaček dodal, že daná investícia je jedinečným riešením pre návštevníkov i zamestnancov a prispeje k zvyšovaniu kvality služieb v ZOO.
Zdroj: SITA.sk - Košickú zoologickú záhradu čaká historická investícia, vstupný areál prejde obnovou © SITA Všetky práva vyhradené.
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