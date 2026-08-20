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20. augusta 2026

Ruské nočné útoky na Kyjev a okolie zabili najmenej šesť ľudí


Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Rozsiahly raketový útok zasiahol obytné štvrte, sklady, zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Najmenej šesť ľudí zahynulo a desiatky ...



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russia_ukraine_war_66371 676x451 20.8.2026 (SITA.sk) - Rozsiahly raketový útok zasiahol obytné štvrte, sklady, zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia. Desiatky ľudí utrpeli zranenia.

Najmenej šesť ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri nočných ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie, uviedli vo štvrtok ukrajinské úrady.


Moskva aj Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky, pričom Rusko čoraz častejšie používa rakety dlhého doletu proti ukrajinským mestám.



Päť mŕtvych v Kyjeve


Rozsiahly nočný raketový útok zasiahol obytné štvrte a sklady v Kyjeve, uviedol starosta Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram.


Podľa kyjevskej vojenskej správy boli poškodené obytné budovy, zdravotnícke zariadenie a vzdelávacia inštitúcia. Päť ľudí zahynulo a 23 utrpelo zranenia.



Rusi útočili Kalibrami


Ďalší človek zahynul a jeden utrpel zranenia v Brovarskom okrese v Kyjevskej oblasti, uviedol jej gubernátor Tymur Tkačenko.


„Poškodené bolo jedno priemyselné zariadenie. Všetky príslušné zložky sú na mieste a pracujú na likvidácii požiaru,“ napísal.


Ukrajinské vzdušné sily pred útokom varovali pred ruskými strelami Kalibr v okolí mesta Kaharlyk v Kyjevskej oblasti, ktoré smerovali na hlavné mesto.



Odvetné údery


Kyjev čelí útokom takmer každú noc. Ukrajina zároveň v posledných mesiacoch zintenzívnila odvetné údery na ruské územie, čiastočne v snahe prinútiť Moskvu vrátiť sa k rokovaciemu stolu po takmer štyroch a pol rokoch vojny.




Zdroj: SITA.sk - Ruské nočné útoky na Kyjev a okolie zabili najmenej šesť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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