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20. augusta 2026
Ruské nočné útoky na Kyjev a okolie zabili najmenej šesť ľudí
Rozsiahly raketový útok zasiahol obytné štvrte, sklady, zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Najmenej šesť ľudí zahynulo a desiatky ...
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Najmenej šesť ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri nočných ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie, uviedli vo štvrtok ukrajinské úrady.
Moskva aj Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky, pričom Rusko čoraz častejšie používa rakety dlhého doletu proti ukrajinským mestám.
Päť mŕtvych v Kyjeve
Rozsiahly nočný raketový útok zasiahol obytné štvrte a sklady v Kyjeve, uviedol starosta Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram.
Podľa kyjevskej vojenskej správy boli poškodené obytné budovy, zdravotnícke zariadenie a vzdelávacia inštitúcia. Päť ľudí zahynulo a 23 utrpelo zranenia.
Rusi útočili Kalibrami
Ďalší človek zahynul a jeden utrpel zranenia v Brovarskom okrese v Kyjevskej oblasti, uviedol jej gubernátor Tymur Tkačenko.
„Poškodené bolo jedno priemyselné zariadenie. Všetky príslušné zložky sú na mieste a pracujú na likvidácii požiaru,“ napísal.
Ukrajinské vzdušné sily pred útokom varovali pred ruskými strelami Kalibr v okolí mesta Kaharlyk v Kyjevskej oblasti, ktoré smerovali na hlavné mesto.
Odvetné údery
Kyjev čelí útokom takmer každú noc. Ukrajina zároveň v posledných mesiacoch zintenzívnila odvetné údery na ruské územie, čiastočne v snahe prinútiť Moskvu vrátiť sa k rokovaciemu stolu po takmer štyroch a pol rokoch vojny.
Zdroj: SITA.sk - Ruské nočné útoky na Kyjev a okolie zabili najmenej šesť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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