Finančnú úspora

Žiadosť pre primátora

Politické rozhodnutie

Lepšie využitie financií

Memorandum o spolupráci

Odborná diskusia

18.3.2025 (SITA.sk) - Poslanecký klub mestského zastupiteľstva v Košiciach Košický klub odovzdal v podateľni mestského magistrátu návrh na zmenu Štatútu mesta Košice. Zmena by mohla priniesť zníženie počtu mestských častí (MČ) z 22 na 12.Návrh by podľa klubu mohol priniesť finančnú úsporu, efektívnejšiu správu mesta, ale aj kvalitnejšie služby pre občanov. Pri kreovaní návrhu bral klub do úvahy viaceré faktory, okrem počtu obyvateľov a rozlohy išlo napríklad aj o dĺžku komunikácií či plochu verejnej zelene.Navrhovaný model vytvára 12 MČ, ktoré by niesli názvy MČ Košice 1, MČ Košice 2 a ďalej až po MČ Košice 12. Štyri súčasné MČ by mali ostať zachované v takej podobe ako dnes, zmenil by sa len ich názov. Ide o Luník IX, z ktorého by mohla byť MČ Košice 9, MČ Krásna, z ktorej by bola po novom MČ Košice 6, ďalej MČ Západ a MČ Šaca, z ktorých by podľa návrhu boli MČ Košice 11 a Košice 12. Návrh Košického klubu ďalej počíta s tým, že zo Starého mesta a Džungle by vznikla MČ Košice 1, Sever a Kavečany by spoločne tvorili MČ Košice 2 a obec Ťahanovce a sídlisko Ťahanovce by spoločne tvorili MČ Košice 3. Mestská časť Košice 4 by vznikla zo súčasných MČ Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves, spojením Vyšného Opátskeho a sídliska Nad Jazerom by zas mohla vzniknúť MČ Košice 5. Mestskú časť Košice 7 by tvorili tri súčasné MČ, a to Barca, Šebastovce a Juh. Pereš, Poľov a Lorinčík by sa zas mohli spojiť do MČ Košice 8. Poslednou MČ by boli Košice 10, ktoré by vznikli spojením Sídliska KVP a Myslavy.„Od dnešného podania plynie lehota na to, aby bol návrh posúdený Magistrátom mesta Košice a predložený na rokovanie mestskému zastupiteľstvu. Najbližšie zastupiteľstvo je plánované na 24. apríla, dovtedy vie byť náš návrh prerokovaný všetkými odbornými útvarmi pri mestskom zastupiteľstve,“ uviedol predseda Košického klubu Ladislav Lörinc Vyzval tiež na diskusiu a hľadanie spôsobov, ako to urobiť, podotkol, že sa nebránia ani iným návrhom. Návrh uznesenia obsahuje aj žiadosť pre primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý), aby následne predložil návrh na potrebné vymedzenie kompetencií MČ a financovanie, a totohto roka.Klub sa usiluje nielen o riešenie počtu MČ, ale aj o zjednotenie kompetencií a financovania všetkých mestských častí. Pre obyvateľov či podnikateľov by mohla zmena priniesť zmenu v dokladoch, keďže sa zmenia názvy MČ. Návrh zahŕňa aj časť, ktorá sa týka prijatia potrebných zmien na úrovni národného parlamentu.O metodické usmernenie, najmä v otázkach rozpočtového hospodárenia nových MČ bezprostredne po ich vzniku, a tiež v ďalšom rozpočtovom roku požiadali aj Ministerstvo financií SR . Na to, aby bolo uznesenie prijaté, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov zastupiteľstva, zvrátiť ho ale môže Rada starostov . Jej nesúhlas môže zastupiteľstvo prelomiť trojpätinovou väčšinou.„V prípade, ak sa uznesenie odmietnuté Radou starostov opätovne nepríjme v lehote 60 dní, môže byť rovnaký návrh uznesenia predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy obcí“ upozornil Košický klub.Košický klub predkladal zmenu usporiadania MČ aj v minulosti, no bez výsledku. Predkladateľom klubu bol poslanec Dominik Babušík „Tento návrh bude vždy politickým rozhodnutí. Po všetkých diskusiách za posledné mesiace máme za to, že 12 MČ má šancu prejsť cez Radu starostov, aj cez mestské zastupiteľstvo,“ uviedol Lörinc. Pripustil, že úspora, ku ktorej by malo dôjsť je proces na rok až tri.Zmena podľa jeho slov zo začiatku nebude zisková, nesie so sebou náklady. Do budúcna je ťažké vyčísliť ju, rozptyl sa pohybujeročne v závislosti od kompetencií. Zároveň nevedia určiť, ako sa budú správať noví štatutári.„Je to prvý krok a deklarácia, že to chceme riešiť,“ dodal. Na margo nedávneho podnetu generálneho prokurátora Maroša Žilinku , ktorý sa stotožnil s podnetom 14 MČ Košíc a na Ústavnom súde SR napadol viaceré ustanovenia zákona o meste Košice, práva rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende, sa predseda Košického klubu vyjadril, že ho v súčasnosti nepovažuje za prekážku.Starostovia malých MČ sa vyslovili za dlhšiu a širšiu diskusiu o budúcnosti MČ v Košiciach. Starosta obce Ťahanovce Ján Nigut apeloval, aby sa počkalo na analýzu, ktorú chystá mesto v spolupráci s univerzitami, na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Spolu s ostatnými starostami poukázali aj na históriu jednotlivých malých MČ, a tiež na to, že malé MČ boli v minulosti pričlenené k mestu bez ich súhlasu.Sú tiež proti spájaniu obcí so sídliskami. Starostka Šebastoviec Monika Puzderová dodala, že akékoľvek zmeny by mali viesť k úspore i lepšiemu využitiu financií.„Zase sa ide rozhodovať o nás bez nás. Nikto sa s nami nebaví, sme veľakrát postavení pred hotovú vec,“ povedala. Tvrdí tiež, že chod veľkých MČ, bez kompetencií, je omnoho nákladnejší, než chod malých MČ. Starostovia malých MČ apelovali na to, aby sa počkalo na výsledky analýzy, aj rozhodnutie ústavného súdu. Zdôraznili, že sú za efektívnu samosprávu. „Efektívne riešenie nevylučuje spájanie," dodal Nigut a apeloval na spoluprácu medzi samosprávami. Návrh Košického klubu podľa jeho slov nevideli.„Mrzí nás, že zo 40 000 našich občanov chcú od stola urobiť občanov druhej kategórie, s cieľom populistickej politickej kampane. Vyzývame preto všetkých poslancov MZ, aby nepodľahli tlaku a nerobili krátkozrakú politiku. Nie je potrebné zvolávať mimoriadnu schôdzu mestského zastupiteľstva a ani to riešiť na pôde NR SR predtým, ako Ústavný súd posúdi súlad novely Zákona o meste Košice s Ústavou SR a zároveň spoznáme výsledky pripravovanej nezávislej analýzy,“ uzavreli 14 starostovia a starostky malých MČ svoje spoločné vyhlásenie.Mesto Košice pred časom avizovalo, že pripravuje v spolupráci s univerzitami analýzu súčasného usporiadania, tiež by chceli nájsť riešenie pre lepšie a efektívnejšie fungovanie. Na analýze mesto spolupracuje s Právnickou fakultou aj Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach, a tiež s Ekonomickou fakultou TUKE, s ktorými podpísalo aj memorandum o spolupráci na tejto analýze.Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní schválilo podanie žiadosti o financie na analýzu, ktorá by mala zhodnotiť efektívnosť a funkčnosť rozdelenia kompetencií medzi mestom a jeho MČ.„Mrzí ma zbytočný spor medzi niektorými starostami veľkých mestských častí a 14 starostami malých mestských častí. Som znepokojený, akým agresívnym spôsobom pán poslanec Babušík a jeho kolegovia prezentujú navrhovaný model samosprávy. Zároveň je zarážajúce, že tak urobil bez akejkoľvek spoločenskej a odbornej diskusie a dokonca bez komunikácie so starostami malých mestských častí a mestom Košice. Nerozumiem, prečo s touto témou prichádzajú v čase, keď ju už mesto Košice na základe platného uznesenia poslancov mestského zastupiteľstva dávno rieši,“ reagoval na prezentovaný návrh Košického klubu primátor Polaček.Dodal, že všetci chcú reformu samosprávy a model fungovania, ktorý bude efektívnejší a lepší pre obyvateľstvo Košíc. Dané rozhodnutie ale podľa Polačeka musí byť založené na odbornej analýze, nie na politických ambíciách. Babušíka Polaček vyzval, aby prestal politikárčiť, poukázal, že návrh prichádza v čase, kedy je o vhodnom modeli usporiadania samosprávy vedená odborná diskusia.„Z odbornej a politicky nezávislej analýzy, ktorú realizujú univerzity vznikne komplexný sumár dát a odporúčaní pre mesto Košice, ako by malo vyzerať z pohľadu členenia samosprávy, výkonu moci a rozdelenia jednotlivých kompetencií a najmä, aby bolo mesto čo najbližšie k svojim obyvateľom. Som za to, aby sme sa rozhodli na základe týchto presných dát a nie pocitov a politických ambícií,“ uzavrel Polaček.