Košický kraj daruje pápežovi Františkovi špeciálny kalich, ukrýva v sebe množstvo symbolov

Symbol nevinnosti

Kalich možno použiť aj pri slávení liturgie

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Kraj daruje pápežovi kalich s paténou, ktoré vytvoril umelecký šperkár Marek Husovský. Liturgické predmety majú symbolizovať vďačnosť za dar blahorečenia Anny Kolesárovej. Na tlačovej besede o tom informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka „Aj napriek tomu, že pápež je mimoriadne skromný človek, chceme ho obdarovať niečím špeciálnym, čo mu bude v Ríme pripomínať Košický kraj. Darujeme mu preto kalich s paténou, ktorých každá časť je symbolická. Odkazuje na blahorečenú Anku Kolesárovú, ktorá sa narodila na Zemplíne a v roku 1944 zomrela mučeníckou smrťou. Týmto darom chceme Svätému Otcovi poďakovať za jej blahorečenie na mieste, ktoré aj sám navštívi,“ uviedol Trnka.Pozlátený strieborný kalich je vysoký 33 centimetrov, čo vyjadruje vek, akého sa dožil Ježiš Kristus. Je koncipovaný do tvaru kytice z 53 sedmokrások, ktoré symbolizujú cnosti ako čistotu, vernosť, úctu, úprimnosť a vnútornú krásu.Aj keď ide o nenápadný kvet, nájdeme ho v celom Košickom kraji a aj na mieste, kde žila blahoslavená Anka Kolesárová, vo Vysokej nad Uhom. Iba tri kvety na kalichu sú zo zlata, ako symboly troch Zdravasov. Mladí ľudia sa ich modlievajú už dvadsať rokov pri putovaní do jej rodiska a k jej hrobu.Ku kalichu sa vždy prikladá paténa, na ktorú sa pri liturgii vkladá hostia. Má priemer 16 centimetrov, čo predstavuje vek blahoslavenej Anky. Obopína ho venček z kvetov, je symbolom dievčenskej krásy aj milého srdca.Darované liturgické predmety vytvoril umelecký šperkár Marek Husovský, ktorý v roku 2018 vyhotovil Hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej. Jeho motívom boli sedmokrásky a dominantné sú aj v dare pre pápeža.„Na špeciálnom dare pre takého významného človeka som doposiaľ ešte nepracoval, no verím, že sa Svätému Otcovi bude páčiť. Vyhotovenie kalicha s paténou mi trvalo 10 týždňov. Sú výnimočné v tom, že sú liturgické, čo znamená, že pápež ich kedykoľvek môže pri slávení liturgie použiť. Som veľmi rád, že symbolika s relikviárom, ktorý som vytvoril pred tromi rokmi opäť ožije aj pri tomto dare. Kult blahoslavenej Anny Kolesárovej sa takto rozšíri do celého sveta,“ dodal Husovský.Za všetkých obyvateľov odovzdá dar pápežovi predseda KSK Rastislav Trnka, obsahovať bude aj Darovaciu listinu, ktorá je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku a tiež v materinskom jazyku Svätého Otca - v španielčine. Pápež navštívi Košice v utorok 14. septembra, zastaví sa na Luníku IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.