Na súde pokračoval proces s Aghom, podnikateľ Kováčik sa o existencii miliónových zmeniek dozvedel až z médií

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikateľ a šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik sa o existencii miliónových zmeniek, za ktoré mala ručiť spoločnosť Markíza Slovakia, dozvedel až v roku 2016 z médií. Uviedol to v piatok v rámci svojej svedeckej výpovede v procese so Štefanom A. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku Ako ďalej povedal, v roku 2000 bol poverený americkou spoločnosťou CME vyjednávať s Marianom Kočnerom a Štefanom A. v rámci riešenia takzvanej kauzy Gamatex, teda sporu o vlastníctvo Markízy. Kováčik uviedol, že vec sa nakoniec riešila prevodom 80 miliónov vtedajších korún Kočnerovi.„To bola v súvislosti s týmto rokovaním najvyššia suma," ozrejmil Kováčik. Ďalej priblížil, že keď neskôr od bývalého riaditeľa Pavla Ruska kupoval podiel v Markíze, lebo ten sa chystal vstúpiť do politiky, pýtal sa ho, či má spoločnosť nejaké finančné záväzky. Rusko podľa neho odpovedal, že finančné záväzky sa týkajú len jeho osobne a nie spoločnosti.Na piatkovom pojednávaní vypovedal aj podnikateľ Milan Fiľo , ktorý v minulosti tiež vlastnil podiel v Markíze. „Neviem o zmenkách, neviem o tom nič konkrétne," povedal. Zároveň uviedol, že keby v roku 2000, keď kupoval podiel v Markíze, vedel o miliónových záväzkoch, do celej veci by nešiel. „Nikdy by som do toho nevstúpil, určite," zdôraznil.Pojednávanie v tejto kauze bude pokračovať 28. septembra.Podľa obžaloby vytvoril Štefan A. v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur.Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade. Štefan A. sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil ŠTS v roku 2020 v rámci kauzy zmenky tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára tohto roku.