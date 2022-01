Košický kraj druhý rok po sebe preskočil cieľ v čerpaní eurofondov

Lepší život vďaka eurofondom

Vďaka IROP pribudli zelené projekty

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Košickému samosprávnemu kraju (KSK) sa z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podarilo v minulom roku vyčerpať eurofondy vo výške takmer 7 miliónov eur. Ak prirátame aj spolufinancovanie žiadateľov, celkové investície v kraji z IROP za rok 2021 predstavovali viac ako osem miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.„Na Slovensku počúvame skôr o tom, že štát nestíha čerpať eurofondy a tieto peniaze nám utekajú pomedzi prsty. Preto sa teším, že Košický samosprávny kraj dosiahol v roku 2021 čerpanie vo výške 113 percent. Eurofondy sú významným zdrojom pre investície v našom kraji, pretože mestám a obciam pomáhajú zrealizovať projekty, na ktoré ich vlastná kasa nestačí. Župa ako sprostredkovateľský orgán sa snaží túto cestu k peniazom z Bruselu čo najviac zjednodušiť. Naše úsilie prinieslo ovocie a už druhý rok po sebe sme preskočili cieľ, ktorý nám stanovilo ministerstvo. Vďaka tomu sa bude na východe lepšie žiť obyvateľom v Michalovciach, Krompachoch, Gelnici, Margecanoch, ale aj v obciach Biel, Borša či Kluknava, kde sa rekonštruovalo aj stavalo,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka Popri krajskom rozpočte či financiách z Európskej investičnej banky je Integrovaný regionálny operačný program (IROP) významným zdrojom, vďaka ktorému Košický samosprávny kraj pomáha financovať projekty mestám a obciam.Jedným z úspešnejších žiadateľov bolo aj mesto Michalovce. Vďaka peniazom z Bruselu tu zrekonštruovali odborné učebne v piatich základných školách.Mesto získalo financie aj na regeneráciu medziblokových priestorov sídliska Západ. Zelené projekty pribudli vďaka IROP aj na Spiši. V Margecanoch sa dočkali regenerácie vnútrobloku a v Krompachoch bolo vnútroblokové priestranstvo prebudované na workoutové ihrisko so zelenou infraštruktúrou.V Kluknave sa podarilo rozšíriť vodovod, ktorý vybudovala obec tiež vďaka eurofondom. Peniaze putovali aj do ďalších škôl či do modernizácie prímestskej autobusovej dopravy v Košickom kraji.