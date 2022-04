Košický kraj finančne pomôže zhorenému domovu dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, venuje sa aj podpore Ukrajincov

Kombinácia materskej a strednej školy

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) finančne pomôže Domovu dôchodcov na Brezovej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorý 29. marca poškodil požiar. Poslanci Zastupiteľstva KSK na pondelkovom zasadnutí odsúhlasili dotáciu pre mesto Spišská Nová Ves vo výške 100-tisíc eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková Poslanci sa venovali aj situácii na Ukrajine. Oboznámili sa s formami pomoci, ktorú župa poskytuje vojnovým utečencom. Obyvatelia z Ukrajiny nachádzajú v Košickom kraji útočisko od 24. februára, keď ich krajinu vojensky napadlo Rusko.„Prichádzajúce matky majú záujem umiestniť svoje deti v slovenských školách, zriaďovatelia sa im snažia vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere. K dnešnému dňu (26. apríla pozn. redakcie) podalo žiadosť o štúdium na župných stredných školách 59 žiakov z Ukrajiny, pričom 48 z nich sme už prijali. Vďaka úprave všeobecne záväzného nariadenia už môžeme zriaďovať aj materské školy, a to v kombinácii so základnou alebo strednou školou. Krajskí poslanci odsúhlasili takúto zmenu na našej Spojenej škole na Bielocerkevskej 29 v Košiciach, ktorá vzniká spojením Strednej odbornej školy pedagogickej a materskej školy. Súčasťou Spojenej školy je jedáleň, ktorá bude dovážať stravu pre škôlkarov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka Pri financovaní škôlky ráta župa s dotáciou z ministerstva školstva . V materskej škole plánuje už v školskom roku 2022/23 otvoriť maximálne štyri triedy s vyučovacím jazykom slovenským s celkovou kapacitou 84 žiakov. Štyri triedy v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo plánuje do budúcna otvoriť aj stredná škola.Solidaritu s obyvateľmi z Ukrajiny vyjadrila košická župa aj odstúpením od Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Krasnojarským krajom v Ruskej federácii.„Ruská federácia vojenským napadnutím Ukrajiny hrubo narušila suverenitu a integritu nášho suseda a zároveň ohrozila európsku a globálnu bezpečnosť. V slovenskej spoločnosti sa šíri množstvo dezinformácií a ruskej propagandy, čo považujeme za neprípustné a neúctivé voči ukrajinskému ľudu,“ odôvodnil kraj navrhovaný materiáli, ktorý schválilo Zastupiteľstvo KSK.Odstúpenie od Rámcovej dohody vníma župa ako dôležitý symbol solidarity a porozumenia s našimi ukrajinskými partnermi, zároveň tým vyjadruje svoj postoj k aktuálnej situácii.Poslanci rozhodovali aj o kúpe telocvične v Rožňave za takmer 254-tisíc eur. Nehnuteľnosť patrí mestu, no vlastníkom pozemku vo výmere 748 metrov štvorcových je Košický samosprávny kraj.Vzhľadom na to, že telocvičňu využíva župná Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rožňave, kraj sa opakovane pokúšal s mestom dohodnúť na jej kúpe. Poslanci návrh schválili, financie na kúpu nehnuteľnosti bude čerpať župa z krajského rozpočtu na roky 2022 - 2024.