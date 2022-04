Ľuboš Blaha: Fico nesmie ísť do väzby “Ide mu o život”

Obvinený Robert Fico na tlačovej besede po svojom výsluchu zaútočil na vyšetrovateľa prípadu Jaroslava Vereščáka, aj na sudcu Miroslava Mazúcha, ktorý bral Roberta Kaliňáka do väzby. „Môžem vám povedať o tom sudcovi ako sa pozná s tým prokurátorom, ako spolupracovali na jednom pracovisku. Obávam sa, že pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd, tak je veľký problém nájsť niekoho kto by rozhodoval tak ako má,“ povedal Fico.

O vyšetrovateľovi zase Fico niekoľkokrát povedal, že naňho na výsluchu pozeral ako výr. „Toto tento pán nemohol napísať, ten človek je úplne mimo, nejaký pešiak, ktorého tam zobrali, on len podpisuje a bude robiť takéto úkony.“

Vereščák to ešte v nedeľu odmietol. Uznesenie o vznesení obvinenia podľa neho spracoval na základe dôkaznej situácie a v súlade s Trestným poriadkom.

Fico však tvrdí, že „Matovičov pes Lipšic dal všetko pripraviť“.

Predsedovi Smeru sa nepáči ani to, ako dnes na celú situáciu reagovala prezidentka Zuzana Čaputová. „Prezidentka sa v podstate pridala k uzneseniu, ktorého cieľom je zatvoriť najsilnejšej opozičnej strane ústa. Zastala sa zločincov na NAKA, má tam Mikulca, ktorého menovala do funkcie.“

Fico povedal, že nerozumie, z čoho je obvinený a opakoval, že išlo len o politickú prácu. „Dnes každá vláda vo svete, v Európe je zločinecká skupina, keď sa rozhodne nominovať svojich ľudí. Stále nechápeme, v čom spočíva podstata uznesenia.“

Podľa Fica je normálne, že informoval o tom „aké zločiny páchajú vaši politickí oponenti“. „Ani jeden údaj, ktorý som povedal, nebol preukázaný ako falošný.“

Fico povedal, že ráta s tým, že čoskoro si oblečie tepláky. Predpokladá, že parlament ho vydá na väzobné stíhanie vo štvrtok. Smer vraj pripraví na to, aby fungoval, aj keď on bude vo väzbe. „Výrazne to ovplyvní charakter opozičnej práce, ale taký je život.“

Na tlačovej besede vystúpil aj Ľuboš Blaha, ktorý povedal, že Fico nesmie ísť do väzby, lebo hrozí, že sa potkne o papuču, samovylúpne si oko, alebo sa obesí. “Ide mu o život,” povedal Blaha a porovnal Fica s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským, ktorý vo väzbe spáchal samovraždu.

Fico tiež dostal otázku, ako vníma, že s jeho stíhaním v podstate súhlasil aj generálny prokurátor. Zareagoval, že Maroš Žilinka nie je ich nominant. „Neviem, čo sa deje na generálnej prokuratúre, sledujeme konflikty, ale neviem, či sú to hrané konflikty, alebo spolupracujú, lebo spolupracujú veľmi úzko.“