Košický kraj otvoril informačný bod na železničnej stanici v Košiciach, pomôže vojnovým utečencom (video)

Zbierky pre vojnových utečencov

Pomôcť môžu jednotlivci aj spoločnosti

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) otvoril informačný bod na železničnej stanici v Košiciach. Vojnovým utečencom budú nonstop poskytovať informácie dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková „Ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, sa snažíme podať pomocnú ruku na viacerých miestach. Okrem hraníc im naši dobrovoľníci ochotne poradia aj vo vestibule železničnej stanice v Košiciach, ktorá je dôležitým dopravným uzlom. Prichádzajúcim poskytujeme informácie o možnosti ubytovania v župných turistických ubytovniach, internátoch aj telocvičniach. V prípade, že obyvatelia z Ukrajiny cestujú ďalej do iného mesta či krajiny, dobrovoľníci im pomôžu aj s kúpou cestovných lístkov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka Informačný bod funguje na železničnej stanici v Košiciach od utorka 1. marca. Pomocnú ruku však môže podať ktokoľvek, a to aj prostredníctvom zbierok pre vojnových utečencov. Košický samosprávny kraj zriadil na tento účel sklad humanitárnej pomoci, a to v priestoroch veľkokapacitného očkovacieho centra na Ostrovského ulici 1 pri Strednej odbornej škole informačných technológií v Košiciach, ktoré bolo čiastočne reprofilizované.Sklad humanitárnej pomoci bude otvorený vždy v čase od 8:00 do 20:00. Aktuálne je najviac potrebné zabezpečiť materiálnu pomoc v rámci občerstvenia a prenocovania. Východniari môžu priniesť napríklad vody, džúsy, detský výživy, balené croisanty či keksy.Vítaný je aj materiál na prenocovanie - postele, matrace, vankúše, paplóny, deky aj obliečky, uteráky, toaletný papier a hygienické vreckovky, sprchové gély, zubné pasty a kefky, dezinfekcia na ruky, rúška i respirátory.Zapojiť sa môžu jednotlivci aj spoločnosti, ktoré majú chuť pomôcť. Všetok vyzbieraný materiál bude kraj distribuovať do telocviční, internátov, turistických ubytovní aj ďalších azylových centier, ktoré zriadil pre vojnových utečencov po celom kraji. Všetky informácie o možnostiach pomoci obyvateľom z Ukrajiny zverejňuje kraj na webe web.vucke.sk/pomocukrajine.