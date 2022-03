Rusi si vraj na Ukrajine poškodzujú vlastné vybavenie, pretože nechcú ísť do boja

Nízka morálka medzi ruskými vojakmi

Výzva kyjevského starostu Klička

2.3.2022 -. Tvrdí to vojenský expert Jack Watling.„Ak Rusi uskutočnia veľký útok na Kyjev a nezlomia odpor, bude to veľmi krvavé a ich jednotky by sa mohli zlomiť," povedal podľa spravodajského webu BBC.Podľa Watlinga budú chcieť Rusi „znížiť“ odpor skôr, ako nasadia svoje sily.Dodáva, že, a poukazuje naa ich počiatočné„Počuli sme správy o tom, že si poškodzujú vlastné vybavenie, pretože nechcú ísť do boja," povedal a dodal, žeStarosta Kyjeva Vitalij Kličko medzičasom varoval obyvateľov, žea vyzval ľudí, aby zostali vnútri a pripravili sa na obranu mesta.„Nepriateľ hromadí sily bližšie a bližšie," povedal Kličko s tým, že teraz sa bojuje na okraji hlavného mesta. „Pripravujeme sa a budeme brániť Kyjev! Vyzývam všetkých Kyjevčanov, aby nestrácali silu," dodal.