Košický kraj schválil posun čerpania a splácania úveru od EIB

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, archívna snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 29. augusta (TASR) – Termín čerpania 30-miliónového úveru od Európskej investičnej banky (EIB) pre Košický samosprávny kraj (KSK) by sa mal predĺžiť z konca roka 2019 o tri roky, teda do konca roku 2022. Schválilo to v pondelok (26. 8.) Zastupiteľstvo KSK.Zároveň by sa mal podľa návrhu posunúť aj termín splatenia úveru. Pôvodne bol stanovený na 31. marca 2036, po novom sa bude odvíjať individuálne od dátumu čerpania jednotlivých tranží, pričom nepresiahne 25 rokov.Dôvodom zmien sú problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii jednotlivých projektov financovaných cez úver. "," uviedol pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj pritom má už podľa neho tieto zmeny so zástupcami EIB odkonzultované.Zastupiteľstvo súčasne vzalo na vedomie zmeny v indikatívnom zozname investičných akcií financovaných z úveru od EIB. "," uviedol Trnka.V rámci doplnených projektov ide o opravy ciest a mostov, napríklad stabilizáciu úseku cesty pred obcou Harichovce II/533, priepust a oporný múr na ceste II/547 v lokalite Gregorov, prameň v okrese Gelnica alebo most nad železničnou traťou pred obcou Nižná Myšľa.