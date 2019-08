Poľnohospodári a potravinári dohodu Mercosur nevidia optimisticky

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na dohodu Mercosur optimisticky nepozerajú. Potvrdili to aj na júlovom rokovaní Konzorcia českých samosprávnych organizácií, ktorého je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) členom. Dohoda bude mať podľa poľnohospodárov príliš tvrdý dosah na niektoré sektory, najmä na oblasť produkcie hovädzieho mäsa, obilnín a cukru. Uviedla to pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na stredajšie (28. 8.) vyhlásenie šéfky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriely Matečnej (SNS) k dohode Európskej únie (EÚ) s krajinami Južnej Ameriky.Vladimír Machalík, hovorca MPRV SR, v stredu informoval, že Matečná je pripravená na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov blokovať uzatvorenie obchodnej dohody s krajinami Južnej Ameriky. Dôvodom sú potravinové škandály v minulosti, nízke štandardy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, ale najmä devastovanie amazonského pralesa.," vysvetlila Matečná.Štatistiky podľa Holéciovej uvádzajú, že do Európskej únie sa ročne dovezie približne 2,65 milióna ton cukru. Na tomto importe sa viac ako 700.000 tonami trstinového cukru podieľajú aj štyri krajiny Mercosuru.Holéciová upozornila, že aktuálne EÚ produkuje 22 miliónov ton cukru a na spotrebu potrebuje okolo 17 miliónov ton. Podľa člena predstavenstva SPPK Adriána Šedivého bude dohoda predstavovať obrovské znevýhodnenie domácich producentov cukru pochádzajúceho z cukrovej repy, ktoré je v súčasnosti trvalo udržateľné a podrobené prísnym environmentálnym štandardom.Na druhej strane, krajiny Mercosur, predovšetkým Brazília, podľa SPPK neustále odlesňujú pralesy a pri produkcii cukru používajú nebezpečné a v EÚ zakázané látky. "" uviedol Šedivý.Hovorkyňa SPPK podčiarkla, že podľa Šedivého by EÚ mala v prvom rade zredukovať produkciu cukru v nej na základe referenčného roka 2017, keď boli zrušené výrobné kvóty. V preklade to znamená, že by mala siahnuť na tú produkciu, ktorá bola zvýšená vo Francúzsku a Nemecku a ktorá významným spôsobom narušila rovnováhu na jednotnom európskom trhu.Holéciová dodala, že cukrovarníctvo v EÚ, ako aj na Slovensku patrí medzi vysoko rozvinuté potravinárske sektory, dodržiavajúce princípy trvalo udržateľnej produkcie so štandardizovanou výrobou a prispieva k zvyšovaniu pridanej hodnoty v produkcii zdravých a bezpečných potravín. Na Slovensku pôsobia cukrovary v Seredi a v Trenčianskej Teplej, oba podniky vyprodukujú 100 % domácej spotreby cukru a zamestnávajú viac ako 3000 ľudí v celej vertikále prevažne vo vidieckych oblastiach.