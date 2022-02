Košický notár má na krku obžalobu za spreneverenie takmer dvoch miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice I podala obžalobu za obzvlášť závažný zločin sprenevery na košického notára Vojtecha K. Ako informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan, obžalovaný s finančnými prostriedkami, ktoré prijal do notárskej úschovy, nakladal v rozpore s účelom, na ktorý mu boli zverené. Prevádzal ich na svoje súkromné účty, následne do stávkovej spoločnosti alebo elektronickej peňaženky, prípadne ich zaslal priamo stávkovej spoločnosti.„Svojim klientom tak spôsobil škodu v celkovej výške 1 796 975 eur," povedal Skladan. Obvinený sa podľa neho v priebehu prípravného konania obhajoval tým, že sa sám stal obeťou vydieračského únosu, pri ktorom mal prísť až o štyri milióny eur a pre tento účel použil peniaze. „Žiadny takýto únos sa však doterajším vyšetrovaním nepotvrdil," konštatuje prokuratúra.Prokurátorka bude podľa hovorcu v prípade uznania viny navrhovať nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 10 rokov so zaradením do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a ochranný dohľad.„Na hlavnom pojednávaní bude taktiež navrhnuté, aby obvinený uhradil poškodeným spôsobenú škodu a aby súd rozhodol o zaistených finančných prostriedkoch na účtoch, ako aj o zaistenom majetku obvineného v prospech poškodených," dodal Skladan.