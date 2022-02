Španielsko zrušilo povinnosť nosiť v exteriéri rúška, podmienky vstupu do krajiny sa však nemenia

Pravidlá pre vstup do štátu sa nemenia

Otestovať vás môžu aj na letisku

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsko s platnosťou od štvrtka zrušilo povinnosť nosenia rúška v exteriéri. Nové nariadenie neplatí len v prípade, ak nie je možné na hromadných podujatiach udržať bezpečnú vzdialenosť 1,5 metra.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Pre vstup do krajiny je aj naďalej potrebné preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo očkovacím preukazom, ktorý preukazuje plné zaočkovanie danej osoby.Vstúpiť do krajiny je možné aj po preukázaní sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, respektíve negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín.Rezort diplomacie upozorňuje, že na viacerých letiskách v Španielsku sa po prílete robí kontrola cestujúcich antigénovým testom, ktorý je bezplatný.„V prípade pozitivity bude však potrebné zostať v sedemdňovej karanténe a riadiť sa pokynmi zdravotnej kontroly. Zároveň odporúčame zistiť si vopred u leteckej spoločnosti podmienky nástupu do lietadla. Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy,“ uvádza MZVEZ SR.Niektoré autonómne oblasti, napríklad Baleárske ostrovy alebo Kanárske ostrovy, požadujú na vstup do reštaurácií a barov, na športoviská a podobne predložiť očkovací preukaz, test alebo potvrdenie o prekonaní, ktoré nie je staršie ako 180 dní.