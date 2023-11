Košický obranca Dravecký sa stal druhým najmladším strelcom v histórii slovenskej extraligy (foto+video)

Najmladší strelec v dejinách

Tretí v tabuľke

1.11.2023 (SITA.sk) - Obranca slovenského hokejového šampióna HC Košice Vladimír Dravecký sa v utorňajšom zápase 15. kola najvyššej slovenskej súťaže 2023/2024 proti mužstvu HC Mikron Nové Zámky (5:1) zapísal do extraligovej histórie.Keď v 52. minúte zvýšil na priebežných 4:1, stal sa vo veku 15 rokov, desať mesiacov a 12 dní druhým najmladším strelcom v dejinách slovenskej extraligy.„Dostal som prihrávku a ešte som chvíľu uvažoval, či nemám prihrať Joonovi Jääskeläinenovi . Potom som sa však rozhodol, že to skúsim a už sme sa tešili,“ povedal pre web hockeyslovakia.sk rodák z anglického Manchestru a syn niekdajšieho reprezentačného kapitána Vladimíra Draveckého , v 38 rokoch stále aktívneho hráča vo farbách českého majstra z Třinca.V mladšom veku ako Dravecký v minulosti skóroval jedine útočník Dalibor Dvorský , ktorý sa strelecky presadil vo veku 15 rokov a 232 dní.Košičan sa však stal historicky najmladším extraligovým obrancom, ktorý sa zapísal do listiny strelcov. Okrem presného zásahu ho potešili aj tri body.„Oceliari“ sú v tabuľke tretí a keďže líder zo Spišskej Novej Vsi v utorok prehral na ľade Slovana Bratislava (2:4), na 1. miesto momentálne strácajú už len štyri body.„Hlavné je, že sme vyhrali. Zo svojho gólu mám však samozrejme veľkú radosť. Je to skvelý pocit a ďakujem spoluhráčom za tento krásny moment. Som veľmi rád, že som mohol streliť prvý extraligový gól práve za Košice,“ poznamenal košický tínedžer.Bezprostredne po návrate do šatne si Dravecký užil potlesk spoluhráčov a po očku ho už sledoval tímový pokladník Radek Deyl.„Chlapci mi už vraveli, aby som volal otcovi a niečo mi poslal na účet. Bude to tuším za sto eur,“ uškrnul sa talentovaný obranca, ktorého otec získal v košickom drese dva majstrovské tituly.