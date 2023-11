Futbalové majstrovstvá sveta 2034 sa budú konať v Saudskej Arábii, potvrdil šéf FIFA Infantino

Najbližšie MS v roku 2026

1.11.2023 (SITA.sk) - V roku 2034 sa futbalové majstrovstvá sveta mužov uskutočnia v Saudskej Arábii. Prostredníctvom instagramu to potvrdil prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Strešný orgán svetového futbalu v utorok uviedol, že dostal oficiálny záujem o usporiadanie edície turnaja v roku 2034 od predstaviteľov Saudskej Arábie, a tiež od zástupcov Španielska, Portugalska, Maroka, Argentíny, Paraguaja a Uruguaja v súvislosti s MS 2030.Najbližšie MS v roku 2026 sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku. O štyri roky neskôr privítajú najlepšie reprezentácie sveta spomenuté tri krajiny - Španielsko, Portugalsko a Maroko, ktoré spoluorganizátorsky v rámci osláv storočnice MS podporí juhoamerické trio Argentína, Paraguaj a Uruguaj.V roku 2034 bude „mundial“ samostatne organizovať Saudská Arábia. „Tri edície, päť kontinentov a desať krajín... To robí futbal skutočne globálnym. Bude to najväčšia šou na svete,“ napísal Infantino.FIFA zároveň na svojom webe uviedla, že jej administratíva teraz bude viesť dôkladné výberové konania a hodnotiace procesy pre majstrovstvá sveta v rokoch 2030 a 2034. Kongres FIFA by mal usporiadateľské krajiny definitívne schváliť najneskôr do septembra budúceho roka.„V súlade s predpismi bude administratíva FIFA viesť cielený dialóg s uchádzačmi, aby sa zabezpečilo, že budú doručené a vyhodnotené úplné a komplexné ponuky podľa minimálnych požiadaviek na usporiadanie, ktoré už predtým schválila Rada FIFA,“ uviedla FIFA vo vyhlásení.