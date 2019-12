Košický primátor považuje za najväčší úspech roka zastavenie korupcie

Jaroslav Polaček, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 18. decembra (TASR) – Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že počas tohto roka urobil spolu so svojím tímom pre Košice veľa dobrého. Uznal tiež, že došlo aj k niekoľkým chybám, ktoré vyplynuli najmä z nedostatočnej komunikácie. Povedal to počas utorkového (17. 12.) verejného bilancovania svojho prvého roku vo funkcii primátora Košíc. Informuje o tom magistrát mesta na svojej webovej stránke.povedal. Spomenul aj transparentné výberové konania, vďaka ktorým podľa neho ušetrili státisíce eur.Za ďalšie pozitíva svojho ročného pôsobenia vo funkcii považuje obnovu výberu parkovného mestom, zastavenie odpredaja mestských bytov, prevzatie verejného cintorína a krematória do správy mesta, finančnú stabilizáciu Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) a zvýšenie platov jeho zamestnancov. Pripomenul i dokončenie výstavby nájomných bytov, reformu mestskej polície, nastavenie nového systému obnovy športovej infraštruktúry, vyššiu pomoc mesta pre ľudí v núdzi, mládežnícky šport a iné.V súvislosti so zvyšovaním cestovného zdôraznil, že tarifa sa pre časové cestovné lístky pre deti, seniorov a zdravotne postihnutých občanov nemenila. Pri výčitkách na výšku jeho platu Polaček uviedol, že spomedzi ôsmich krajských miest je len piaty najlepšie zarábajúci primátor. Tvrdí, že plat je primeraný množstvu jeho práce, rozhodnutí a zodpovednosti.Mrzí ho, že poslanci nepodporili návrh, aby mesto dalo vykonať forenzné audity v oblasti nákupu autobusov, električiek, modernizácii električkových tratí a predaja minoritného podielu akcií spoločnosti Kosit.