Tridsaťročnú halu v Považskej Bystrici zrekonštruujú za 400.000 eur

Považská Bystrica 18. decembra (TASR) – Mestská športová hala v Považskej Bystrici sa po troch desaťročiach dočká rekonštrukcie. Za 400.000 eur opraví samospráva strechu a opláštenie haly, zrekonštruuje interiér vrátane šatní a sociálnych zariadení.Ako informoval primátor Považskej Bystrice Karol Janas, mestské zastupiteľstvo vyčlenilo na rekonštrukciu haly v rozpočte na budúci rok 250.000 eur, ďalších 150.000 eur schválila na rekonštrukciu vláda na výjazdovom zasadnutí v Trenčíne.„Toto športovisko bolo dané do prevádzky v roku 1989. V tom čase to bola moderná nadčasová hala, ktorú nám závideli v celej republike. Od tých čias sa do nej výraznejšie neinvestovalo. Naši hádzanári hrajú najvyššiu ligu, v Považskej Bystrici bývajú aj medzinárodné zápasy a stav tohto športoviska je žalostný. Potrebuje preto zásadnú investíciu, v zlom stave je strecha, cez ktorú zateká, šatne, sociálne zariadenia a dosluhuje aj palubovka,“ uviedol Janas.Ako dodal, prioritne sa bude riešiť strecha a opláštenie. Verí, že statika budovy bude v poriadku a nezhltne ďalšie financie. „Dáme si naceniť jednotlivé práce, ak by to vyšlo, pustili by sme sa aj do obnovy palubovky,“ doplnil primátor.