Košický samosprávny kraj a miestny aeroklub sa sporia o letecké dni – FOTO

Preto sa podľa neho snažili toto OZ zazmluvniť inak, čo sa ale nepodarilo a župa dosiaľ nevie, aké má Aeroklub plány či povolenia. Zdôraznil, že oni disponujú povolením od košického letiska, ktoré je podkladom pre potrebné povolenie

11.7.2025 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) a Aeroklub Košice o. z. sa sporia o letecké dni. Oba subjekty ich plánujú usporiadať v dňochtohto roka. Aeroklub pred niekoľkými dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej na to upozornil. Vyjadril tiež obavy z ohrozenia kvality a reputácie košických leteckých dní.Ako ozrejmil, v poslednom čase ich kontaktujú partneri s ktorými spolupracujú s tým, že košická župa má vyvíjať aktivity na organizáciu vlastných leteckých dní. Pripomenul tiež, že podujatie organizuje už bezmála desaťročie, s jednou pandemickou prestávkou. V rokoch 2021 až 2024 na organizáciu prispel aj KSK, z jeho iniciatívy sa zmenil aj názov podujatia.Predseda KSK Rastislav Trnka na tlačovej besede pripomenul, že v minulosti diskutoval s Aeroklubom, s cieľom nadviazať na tradíciu podujatia, avšak zároveň na tom stavať ďalšie aktivity. V roku 2018 podľa jeho slov predložil Aeroklub žiadosť o príspevok od KSK a župa následne akciu podporovala.„Bol som znepokojený tým, čo Aeroklub narozprával," poznamenal Trnka a následne ohlásil, že v tomto roku bude KSK podujatie Letecké dni Košického kraja spoluorganizovať so Slovenskou leteckou asociáciou.Cieľom je podľa jeho slov zabezpečenie vyššej kvality. Ako Trnka ozrejmil, vlani bola spustená výzva z dotačného programu Terra Incognita , kde prijímali návrhy na organizovanie podujatí. Žiadosť podal aj Aeroklub. Prostriedky im ale pridelené neboli.„Vzhľadom na to, že podujatie sa dlhodobo neposúvalo vyššie, napriek našim upozorneniam a návrhom. Aeroklub Košice poslal v žiadosti možno jednoriadkový popis programu, ktorý chcel robiť v septembri. Čiže z logických dôvodov dotácia nebola schválená," uviedol Trnka.Aeroklub ale v tlačovej správe uviedol, že keď o dotáciu minulý rok žiadal, dostal od župy, prostredníctvom jej organizácie Košice Región Turizmus odpoveď, že žiadosť spĺňa všetky náležitosti, no podujatie v roku 2025 nebude podporené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. OZ sa ale podľa svojich vyjadrení rozhodlo v organizácii pokračovať, opäť zmeniť názov a zabezpečiť aj ďalšie náležitosti.„Napriek tomu sme nevzdávali tento boj s Aeroklubom Košice a navrhli sme im zmluvu o spolupráci. Poslali sme ju niekedy na jeseň, čiže v novembri, decembri minulého roku Aeroklubu Košice. Výsledok bol asi taký, že niekedy v januári, februári nám prišla zmluva roztrhaná na kusy," opisoval na tlačovej besede predseda KSK vývoj situácie. Poznamenal, že boli zarazení, ale začali premýšľať, ako by podujatie zabezpečili na vyššej úrovni.„Tak sme sa dostali k Slovenskej leteckej asociácii," uviedol Trnka. Doplnil, že získali súhlas od Letiska Košice , a tiež zahrnuli do leteckých dní aj Múzeum letectva v Košiciach (patrí pod Slovenské technické múzeum), radi by využili jeho potenciál.„Všetky naše kroky smerovali k tomu, aby sa Letecké dni Košického kraja uskutočnili, aby sme poskytli vyššiu kvalitu, aby návštevníkov mohlo byť viac," vysvetlil Trnka. V tomto smere poznamenal, že v minulosti mávali problémy s parkovaním, avšak tento rok by mali mať k dispozícii parkovanie preTohtoročné podujatie by podľa jeho slov malo byť omnoho väčšie, než v minulosti, na ploche. Pribudnúť by mal napríklad aj nočný program.„Celkovo ma mrzí situácia, ktorá sa objavila okolo Leteckých dní Košického kraja, ale treba si uvedomiť, že tieto letecké dni sme vymýšľali spolu s Aeroklubom, a zároveň sme ich celé roky financovali ako hlavný sponzor," vyjadril sa predseda KSK s tým, že mali i nejaké podmienky, ktoré sa týkali kvality.Za Slovenskú leteckú asociáciu vystúpil na tlačovej besede kraja Hubert Štoksa . V úvode vystúpenia zhrnul svoje doterajšie skúsenosti, priblížil, že organizácii leteckých dní sa venuje 20 rokov. Prvé podujatie podľa svojich slov zorganizoval v roku 2005 na Sliači, neskôr sa podieľal na organizácii Národných leteckých dní v Piešťanoch, a taktiež Medzinárodné letecké dni SIAF, najprv na Sliači, neskôr v Malackách. Organizoval aj Festival letectva v Piešťanoch.„V máji ma oslovili zástupcovia KSK, že hľadajú partnera na organizovanie leteckých dní v Košiciach," uviedol. Zdôraznil, že pred týmto podujatím má rešpekt a je to pre neho výzva. Na otázku kam nasmerovať podujatie sa mu dostalo odpovede, že by malo byť väčšie, atraktívnejšie, malo by návštevníkom ponúknuť komfort, aj niečo nové.„To niečo nové je práve nočná šou," uviedol s tým, že ako prvý (asociácia) priniesli na letecké dni napríklad laserovú či pyrotechnickú šou. Ponuku kraja prijal. Podobne ako Trnka spomenul, že podujatie bude organizované na väčšej ploche, rovnako spomenul ak múzeum letectva.„Letecký deň sa bude konať v sobotu, a bude plynule pokračovať do nedele," spomenul v súvislosti s programom. Avizoval, že by mali začať popoludní, a plynule pokračovať počas súmraku až do noci. Letecký program by mali sprevádzať pyrotechnické efekty. Program by mal zahŕňať aj dronovú šou.Štoksa avizoval, že by malo ísť o šou s tromi stovkami dronov naraz, mal by to byť celoslovenský rekord. Dodal, že s KSK už pracovali na scenári. „Bude to niečo atraktívne, kvalitné. Z leteckých dní sa stane kultúrno-spoločenská akcia," uviedol. Doplnil, že v nedeľu ráno by mali pokračovať programom pre rodiny s deťmi.Na margo termínu, ktorý sa prekrýva s leteckými dňami organizovanými Aeroklubom Košice Trnka následne uviedol, že nevie „čo z ich pohľadu znamená organizujú".Opätovne spomenul, že v žiadosti o dotáciu uviedli len veľmi stručný program.„Robili sme kroky k tomu, aby sme toto podujatie, v tom termíne, v akom bolo každý rok, zachránili," vyjadril sa. Na opakované novinárske otázky o tom, či župa vedela o tom, že v predmetnom termíne sú už jedny letecké dni plánované Trnka uviedol, že sa to dozvedeli v uplynulých dňoch, respektíve týždňoch, keďže sa objavil leták. Dodal, že po roztrhanej zmluve ich už nik nekontaktoval.„Letecké dni Košického kraja, ktoré sa organizovali aj predtým, sa tohto roku budú organizovať. To, že niekto si vymyslí inú akciu s iným názvom v tom istom termíne a neinformuje nás, za to ja nemôžem," povedal. Poznamenal, že Letecké dni Košického kraja nie sú vlastníctvom Aeroklubu.„Je to event, na ktorý, dovolím si povedať, máme nie že nárok, ale nejakú ideovú myšlienku. Na leteckých dňoch sa mala stavať ďalšia spolupráca a rozvoj v kraji. K tomuto nedošlo do veľkej miery doteraz, napriek mnohým upozorneniam z minulých rokov. Aeroklub sa zasekol niekde v čase a priestore," pokračoval predseda KSK.Akcentoval tiež, že ide o rovnaké podujatie ako minulý rok, len zmenili partnera. Súčasný partner je podľa neho lepší a stabilnejší a má viac skúseností. V minulosti určitým spôsobom participovalo na organizácii podujatia aj mesto Košice. Trnka nevylučuje spoluprácu, dodal ale, že mesto ako partnera momentálne nepotrebujú. Podľa medializovaných informácií pritom mesto Košice spolupracuje na organizácii leteckých dní s Aeroklubom.Podujatie organizované občianskym združením sa tiež premenovalo, eštetohto roka zverejnil Aeroklub Košice na sociálnych sieťach nové logo a nový dizajn s názvom Letecké dni Košice. Vytvoril aj udalosť na sociálnej sieti s týmto názvom a termínomTrnka následne naznačil, že zaznamenali rozpor vo výkazoch, ktoré boli z OZ poskytované im a letisku. „Strácali sa v týchto eventoch peniaze," tvrdí s tým, že robia kroky pre to, aby mali financie pod kontrolou a na konci sa im prinajmenšom vrátili náklady. „To som mal verejne kritizovať?" spytoval sa župan na margo toho, že v minulosti podujatie chválil. „Najprv požiadali o dotáciu, kde neuviedli do programu nič, tak sme ju museli zamietnuť. Tak sme im navrhli zmluvu o spolupráci, aby sme ten program mali pod kontrolou, aj financie a ďalšie veci," vraví.K nezrovnalostiam by tak podľa jeho slov už viac nedochádzalo. V súvislosti s tým, že Aeroklubu bolo odmietnuté poskytnutie dotácie s odôvodnením, že je nedostatok peňazí, predseda KSK zdôvodnil tým, že ide o všeobecnú formulku, ktorou sa odmietajú dotácie.V prvej fáze by podľa Trnku mali na letecké dni vynaložiť 200-tisíc eur, zdôraznil ale, že počítajú s tým, že na konci dňa, po spočítaní všetkých výnosov, budú na nule, prípadne v pluse. „Nemôže sa to stať," zdôraznil Trnka v odpovedi na otázku, či nemôže dôjsť k blamáži.Štoksa pre novinárov v odpovedi na otázku, akých zahraničných účastníkov majú zajednaných uviedol, že ide najmä o tých, ktorí budú robiť nočnú či dronovú šou.„Budú tu lietať prúdové mašiny z Poľska," dodal. Odborníci v letectve podľa jeho vyjadrenia nový koncept leteckých dní v Košiciach uvítali. „Všetci, ktorí nejakým spôsobom potvrdili účasť Aeroklubu potvrdili aj nám. Vysvetlili sme im situáciu," doplnil Štoksa. „Nikto nám zatiaľ neodmietol," tvrdí. Podľa jeho slov majú účastníkov potvrdených, zmluvy sa pripravujú.Na mieste konania tlačovej besedy bol prítomný aj Michal Švrčula z Aeroklubu, ktorý je členom organizačného tímu Leteckých dní Košice. Počas rozhovoru medzi novinármi a Štoksom doň vstúpil, došlo medzi nimi ku konfrontácii.„Môžete organizovať letecké dni, keď nemáte zmluvu s letiskom?" spytoval sa ho Štoksa. Švrčula mu odpovedal, že koncom marca Aeroklub zasielal žiadosť na letisko, dosiaľ ale odpoveďou nedisponujú. „Čo je potom za tým, že vy ju máte a my ju nemáme?" kontroval Štoksovi Švrčula.Do rozhovoru sa následne zapojil Trnka s poznámkou, že „keby ste neodrbávali na peniazoch, tak možno by s vami komunikovali korektne", ktorú adresoval členovi Aeroklubu. Švrčula tvrdenia o tom, že sa u nich stratili peniaze namietal.„Situácia je taká aká je, sme sklamaní, tlačení do kúta," vyjadril sa pre médiá. Otázne je podľa neho to, ako to dopadne. Potvrdil, že mesto Košice je jedným z partnerov ich podujatia. „Na poslednom vyúčtovaní, čo je tiež asi naša chyba, sme doložili KSK všetky vstupné faktúry, s kým sme sa dohodli a za koľko peňazí," vraví.Označil za zaujímavé, že agentúra, s ktorou župa začala spolupracovať obvoláva všetkých týchto partnerov a ponúka im možnosť vystúpiť. Rozporoval i Štoksovo vyjadrenie o tom, že im nik neodmietol účasť. „Niektorí mu odmietajú prísť na vystúpenie, v rámci lojality a slušnosti," vraví.Prízvukoval, že na leteckých dňoch organizovaných Aeroklubom sa počas ich histórii podieľalo mnoho dobrovoľníkov. Zdôraznil, že to bol Aeroklub, ktorý letecké dni organizoval a niesol riziko, kraj podujatie podporoval len finančne.„On chce ten názov zobrať, ten istý termín, tých istých ľudí, lebo keď zavolám niekomu do Jordánska a poviem, že letecké dni, on stále bude žiť v tom, že je to Aeroklub," tvrdí Švrčula. Vystupujúcich majú podľa jeho slov dohodnutých napríklad z Maďarska, Poľska či Čiech. Skonštatoval, že situácia je pre nich veľmi nepríjemná. „Verím, že ľudia to pochopia, to naše úsilie. My sme občianske združenie, nie sme komerčná záležitosť. Nie je to náš zdroj príjmu," uzavrel.Agentúra SITA sa v súvislosti so situáciou týkajúcou sa zmluvy s letiskom obrátila na samotné Letisko Košice, so žiadosťou o informácie o tom, kto mu zaslal žiadosť, a komu vyhoveli.„Letisko Košice – Airport Košice, a.s. je súkromnou spoločnosťou, ktorej majoritným akcionárom je Medzinárodné letisko Viedeň. Všetky interné procesy a rozhodnutia prebiehajú v súlade s prísnymi pravidlami korporátneho riadenia a platnou legislatívou. Zmluvné vzťahy s našimi partnermi sú súčasťou obchodného tajomstva a pristupujeme k nim s náležitou diskrétnosťou," uviedol v odpovedi manažér pre rozvoj obchodu, PR a marketing Juraj Toth Pripomenul tiež, že Letisko Košice predmetné podujatie ani neorganizuje, ani nie je jeho spoluorganizátorom či partnerom, a nebolo ním ani nikdy v minulosti.„Konečné rozhodnutia o konaní leteckých podujatí na území Slovenskej republiky vydáva v zmysle platnej legislatívy Dopravný úrad SR ako príslušný štátny orgán. Odmietame byť súčasťou napätej diskusie. Našou prioritou zostáva bezpečnosť a plynulosť letovej prevádzky v prísne regulovanom prostredí a rozvoj letiska Košice v prospech všetkých cestujúcich a partnerov," uzavrel Toth.K dátumubola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva medzi Letiskom Košice a krajskou organizáciou Košice Región Turizmus. Predmetom zmluvy je prenájom pozemkov, ako z nej ďalej vyplýva účelom nájmu je využitie predmetných pozemkov na organizovanie podujatia Letecké dni Košického kraja, ako termín je uvedený. Predmet nájmu si ale nájomca podľa zmluvy prevezme už„Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za prenajatý Predmet nájmu je určené dohodou, a to vo výške 1,- EUR (slovom: jedno EUR) za každého návštevníka podujatia „Letecké dni Košického kraja“ za celé obdobie trvania doby nájmu podľa tejto Zmluvy," uvádza sa ďalej v zmluve. Nájomca tiež musí do piatich dní od skončenia podujatia letisku poskytnúť údaje o počte návštevníkov, doložené evidenciou predaných lístkov, a tiež údaje o počte neplatiacich účastníkov., teda dňu, kedy sa konala tlačová beseda KSK tiež pribudli v Centrálnom registri zmlúv aj ďalšie dokumenty týkajúce sa leteckých dní. Ide o zmluvu krátkodobom nájme so Slovenským technickým múzeom, pod ktoré patrí múzeum letectva, a tiež o zmluvu o spolupráci pri organizácii podujatia Letecké dni Košického kraja so Slovenskou leteckou asociáciou.V oboch prípadoch je ako objednávateľ uvedená organizácia Košice Región Turizmus . Prvá spomínaná zmluva s múzeom je na sumu, nájomné má byť zaplatené vopred, do 20. augusta. Zmluva so Slovenskou leteckou asociáciou sa týka spolupráce na príprave, organizácii a zabezpečení Leteckých dní Košického kraja. Ako termín konania uvádzatohto roka. Zmluva je na sumu