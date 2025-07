Kurdskí povstalci ničia zbrane, chcú sa vrátiť do Turecka a zapojiť sa do politiky

Beztrestný návrat

Prepustenie Öcalana

11.7.2025 (SITA.sk) - Tridsať bojovníkov organizácie Strana kurdských pracujúcich (PKK) na symbolickom ceremoniáli v irackom Kurdistane v piatok zničilo svoje zbrane. Kurdskí povstalci už pred dvomi mesiacmi ukončili svoj desaťročia trvajúci ozbrojený boj proti tureckému štátu. Ide súčasť širšieho úsilia o ukončenie jedného z najdlhšie trvajúcich konfliktov v regióne.Členovia PKK sa chcú vrátiť do Turecka a vstúpiť do demokratickej politiky, povedala v piatok agentúre AFP Besê Hozatová, ktorá je jednou z dvoch najvyšších predstaviteľov tejto kurdskej organizácie. Dodala, že Turecko musí urýchlene prijať právne reformy, aby umožnilo bojovníkom PKK vrátiť sa domov bez strachu z trestného stíhania alebo smrti.„Turecký štát nám musí udeliť právo vstúpiť do demokratickej politiky. Sme pripravení a ochotní ísť do Turecka, aby sme sa zapojili do demokratickej politiky,“ vyhlásila.Hozatová však zároveň varovala, že krehký mierový proces by mohol byť narušený, ak Ankara neprepustí väzneného zakladateľa PKK Abdullaha Öcalana. Ten si od roku 1999 odpykáva doživotný trest v samoväzbe na ostrove Imrali neďaleko Istanbulu. Öcalana jeho stúpenci nazývajú „Apo“ (strýko).„Legálne zabezpečenie fyzickej slobody lídrovi Apovi prostredníctvom právnych záruk, je nevyhnutné... mal by byť schopný slobodne viesť a riadiť tento proces. Toto je naša primárna podmienka a požiadavka,“ povedala Hozatová. „Bez tohto vývoja je veľmi málo pravdepodobné, že proces bude úspešne pokračovať," vyhlásila.