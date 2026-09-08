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08. septembra 2026
Košický samosprávy kraj poskytne zamestnancom 15. septembra pracovné voľno
Tagy: 15. september hovorkyňa predsedu KSK KSK Košický samosprávny kraj Pracovné voľno Sedembolestná Panna Mária Štátny sviatok
Rovnaný postup bol odporučený aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Košický samosprávny kraj (KSK) poskytne svojim zamestnancom 15. ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Rovnaný postup bol odporučený aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
Košický samosprávny kraj (KSK) poskytne svojim zamestnancom 15. septembra pracovné voľno. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
„Vzhľadom na legislatívnu zmenu, ktorou bol štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2026 vypustený zo zoznamu dní pracovného pokoja, sa Košický samosprávny kraj rozhodol zachovať tento deň v jeho tradičnom význame a svojim zamestnancom poskytne pracovné voľno,” informovala. Doplnila, že rovnaný postup bol odporučený aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
„V prípadoch, keď bude potrebné zabezpečiť nepretržité fungovanie služieb, najmä v zariadeniach sociálnych služieb, budú zamestnanci vykonávajúci prácu v tento deň odmeňovaní v súlade so Zákonníkom práce, vrátane príplatkov prináležiacich za prácu počas sviatku,” spresnila.
Školy tiež dostali odporúčanie udeliť žiakom riaditeľské voľno a zamestnancom poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy. O finálnom postupe však rozhodujú riaditelia jednotlivých škôl.
„Výnimkou je spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorá vzhľadom na svoj právny status bude 15. septembra fungovať v štandardnom pracovnom režime. Dôvodom je zvýšený objem prác súvisiacich s organizáciou verejnej osobnej dopravy,” uzavrela Strojná.
Štát v rámci konsolidačných opatrení tento rok dočasne zrušil 8. máj a 15. september ako dni pracovného pokoja, zároveň ale ostali štátnymi sviatkami.
Zdroj: SITA.sk - Košický samosprávy kraj poskytne zamestnancom 15. septembra pracovné voľno © SITA Všetky práva vyhradené.
Košický samosprávny kraj (KSK) poskytne svojim zamestnancom 15. septembra pracovné voľno. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
„Vzhľadom na legislatívnu zmenu, ktorou bol štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2026 vypustený zo zoznamu dní pracovného pokoja, sa Košický samosprávny kraj rozhodol zachovať tento deň v jeho tradičnom význame a svojim zamestnancom poskytne pracovné voľno,” informovala. Doplnila, že rovnaný postup bol odporučený aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
Riaditeľské voľno pre žiakov
„V prípadoch, keď bude potrebné zabezpečiť nepretržité fungovanie služieb, najmä v zariadeniach sociálnych služieb, budú zamestnanci vykonávajúci prácu v tento deň odmeňovaní v súlade so Zákonníkom práce, vrátane príplatkov prináležiacich za prácu počas sviatku,” spresnila.
Školy tiež dostali odporúčanie udeliť žiakom riaditeľské voľno a zamestnancom poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy. O finálnom postupe však rozhodujú riaditelia jednotlivých škôl.
Objem prác súvisiacich s dopravou
„Výnimkou je spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorá vzhľadom na svoj právny status bude 15. septembra fungovať v štandardnom pracovnom režime. Dôvodom je zvýšený objem prác súvisiacich s organizáciou verejnej osobnej dopravy,” uzavrela Strojná.
Štát v rámci konsolidačných opatrení tento rok dočasne zrušil 8. máj a 15. september ako dni pracovného pokoja, zároveň ale ostali štátnymi sviatkami.
Zdroj: SITA.sk - Košický samosprávy kraj poskytne zamestnancom 15. septembra pracovné voľno © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: 15. september hovorkyňa predsedu KSK KSK Košický samosprávny kraj Pracovné voľno Sedembolestná Panna Mária Štátny sviatok
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