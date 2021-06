Košický spevák Ivo Bič zverejnil svoj druhý singel, do konca roka by rád vydal sólový album

Ruku k dielu priložili aj ženy

7.6.2021 - Sympatický Košičan, Ivo Bič, sa vydal na sólovú dráhu po odchode z kapely Peter Bič Project. Pilotný singel, ktorý odštartoval jeho novú hudobnú cestu – Unavený – ponúkol začiatkom roka 2020, tesne pred udalosťami, ktoré nie len kultúrnu obec otočili hore nohami.Svoju druhotinu, skladbu s názvom Obrátiť list, mimochodom opäť v slovenskom jazyku, zverejnil prostredníctvom lyrics videa uplynulý víkend. V tlačovej správe o tom informuje PR manažérka Janka Marczellová."Skladba Obrátiť list vznikala na etapy. Pôvodne bol text plánovaný na inú hudbu, no nesedel, tak som začal na novo od textu smerom k hudbe a to už dávalo väčší zmysel," hovorí Ivo Bič.Pieseň sa nahrávala v Randal Production so Zolim Tóthom, na zrode piesne participoval i bubeník Jožko Zima. Ruku k dielu však priložili aj dámy."Text pre mňa napísala textárka a herečka Adriana Krúpovana, námet je od mojej ženy, Katky. Nie je to však odrazom nášho vzťahu, keďže aj po naspievaní skladby, aj po pandémii sme stále spolu a náš list sme ešte neobrátili, naopak, píšeme naň ďalšie príbehy...," odhaľuje výrokom spevák časť svojho súkromia.Do novinky sa však zamontovala aj tretia žena. "Ági Tóth Čírová vďaka svojmu citu pre hudbu vložila do piesne kúsok seba a Zolimu pomohla pieseň produkovať," dopĺňa Košičan.A o čom skladba vlastne je? Možno by sa prvoplánovo mohla javiť ako rozchodová pesnička, no Ivo Bič poukazuje na širší záber významu skladby."Vždy sa snažím myslieť a vyjadrovať vo viacerých rovinách, vo viacerých pohľadoch. Pieseň môže byť o ukončení vzťahu, no aj o živote, v ktorom sa treba posúvať, neupínať sa na problémy z minulosti a ísť a žiť ďalej, Obrátiť list," približuje."Myslím, že to korešponduje aj s uplynulou dobou vo svete. Ľudia chcú a potrebujú obrátiť list a posunúť sa ďalej z pandémie do normálneho, verím, že aj nového života...," dopĺňa spevák.Košický spevák posledné mesiace nelenil a poctivo pracoval na novej produkcii. "Ak bude situácia okolo koronavírusu a opatrení priaznivá, do konca roka by som rád vydal svoj sólový album. Uvidíme ako sa situácia vyvinie," hovorí Ivo.Speváka možno v najbližšej dobe vidieť v úlohe porotcu v speváckej súťaži Spev Bez Hraníc."Teším sa, že mám tú česť byť v porote v tejto súťaži. Finálové kolo bude 24. júna v Košiciach na Dominikánskom námestí, kde aj krátko vystúpim. V pláne má aj koncerty počas leta. Všetko závisí aj od uvoľňovania opatrení, respektíve minimálne zachovania aktuálnej situácie," odhaľuje spevák svoje vystúpenia a plány.