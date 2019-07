Košický U.S. Steel do roku 2021 zníži počet zamestnancov o 2500

U. S. Steel v Košiciach, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 19. júla (TASR) – Spoločnosť U. S. Steel Košice do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. Oznámilo to v piatok vedenie spoločnosti s cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy.uviedol v stanovisku prezident hutníckej spoločnosti James Bruno.Poukázal pritom na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami. Konštatoval, že situácia na trhu s oceľou sa nezmenila k lepšiemu a inštitúcie EÚ zodpovedné za ochranu voľného a férového európskeho trhu ešte zmiernili aj tie opatrenia, ktoré prijali pred rokom, a ktoré sa ukázali ako neúčinné.uviedol Bruno.Európsky systém obchodovania s emisiami podľa neho zlyháva a priemysel v EÚ sa stáva obeťou pokusu znížiť produkciu CO2.uviedol Bruno.V uplynulých týždňoch zaznelo viacero oznamov o zatváraní oceliarskych prevádzok v EÚ. Podľa združenia EUROFER ide o 2,6 milióna pracovných miest priamo alebo nepriamo ovplyvnených krízou v oceliarstve. U. S. Steel Košice v rámci opatrení na kontrolované znižovanie nákladov oznámil v druhej polovici júna znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch vysokých pecí. Po dohode s odbormi pracujú oceliarne už druhý mesiac v štvordňovom pracovnom týždni.dodal prezident košického U.S. Steel.