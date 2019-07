Polícia pátra troch ľuďoch z okolia Trnavy,nenastúpili na výkon trestu

ilustračné foto Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trnava 19. júla (TASR) - Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po troch hľadaných osobách. Patrícia Jakubeková z Piešťan, František Stareček z Dolnej Krupej a Martin Benkovský z Trnavy mali nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a ani jeden z nich tak doposiaľ neurobil.Okresný súd v Topoľčanoch vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu na 41-ročnú Jakubekovú pre prečin zanedbania povinnej výživy. Hľadaná má trvalý pobyt v Piešťanoch, ale mohla by sa dlhodobo zdržovať aj v Bratislave. Je 161 až 165 cm vysoká, štíhlej postavy, má dlhšie tmavé vlasy po plecia a hnedé oči.informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.Polícia hľadá aj 35-ročného Benkovského z Trnavy. Okresný súd v Trnave ho odsúdil pre prečin krádeže a na základe rozhodnutia súdu mal sám nastúpiť do výkonu trestu. Zdržiava na neznámom mieste, je 171 až 175 cm vysoký, štíhlej postavy, má krátke tmavé vlasy a hnedé oči.Ak niekto hľadané osoby spoznal a pozná miesto ich súčasného pobytu, akékoľvek informácie môže zavolať na policajnú linku 158.