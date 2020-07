Košický U. S. Steel vstúpil do štrajkovej pohotovosti, 25 kôl vyjednávaní neprinieslo žiadnu dohodu

Sporný týždenný pracovný čas

Obmedzený pracovný režim

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Odborári v spoločnosti U. S. Steel Košice vyhlásili v stredu 29. júla štrajkovú pohotovosť. Ani po 25 kolách kolektívneho vyjednávania o novom znení podnikovej kolektívnej zmluvy sa totiž podľa odborárov nepodarilo nájsť spoločnú dohodu."Štrajková pohotovosť nie je štrajk, ale prejav pripravenosti ho zrealizovať, ak to bude nevyhnutné," uviedol v tlačovej správe predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga . Zhoda pri výbere sprostredkovateľa so sociálnym partnerom podľa neho vyústila k požiadaniu vybratého sprostredkovateľa zo zoznamu sprostredkovateľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o riešenie kolektívneho sporu.Sprostredkovateľ má po oboznámení sa s priebehom vyjednávania predložiť návrh riešenia sporu. "Ak sa spor nevyrieši do 30 dní odo dňa poverenia sprostredkovateľa, považuje sa toto konanie za neúspešné a potom sa otvára aj možnosť najkrajnejšieho možného nástroja riešenia, teda štrajku," tvrdí Varga.Návrh znenia novej kolektívnej zmluvy pripravila Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice v zhode s ďalšou odborovou organizáciou, pôsobiacou v podniku – OZ NKOS. Ťažiskovými sú v ňom podľa odborárov tri piliere, a to zamestnanosť, pracovný čas a mzdy. "Písomná podoba návrhu bola zamestnávateľovi odoslaná ešte 15. novembra 2019 a 1. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 22. januára tohto roku," uvádza sa v tlačovej správe.Spornou sa podľa Vargu stala otázka týždenného pracovného času zamestnancov, respektíve enormný tlak na jeho zvýšenie zo strany zamestnávateľa. Manažment spoločnosti žiada zvýšiť pracovný čas z 35,5 na 37,5 hodiny týždenne, odborári požadujú zachovanie súčasnej dĺžky týždenného pracovného času."V ťažkých časoch zúriacej recesie v hutníctve v rámci Európskej únie, v časoch negatívnych ekonomických dopadov koronakrízy na našu spoločnosť a s prihliadnutím na ostatných, skutočne náročných 15 mesiacov, je pracovná doba zaknihovaná v kolektívnej zmluve ako naša nosná idea," tvrdí odborársky predák.Zamestnanci košického U. S. Steelu pracujú už siedmy mesiac za sebou v obmedzenom týždennom pracovnom režime. Od polovice apríla tohto roka sa s vedením podniku dohodli na mzdovej kompenzácii 80 percent platu za dni, ktoré musia zostať doma pre nedostatok práce (prekážka na strane zamestnávateľa). Táto dohoda sa vzťahuje aj na mesiace august a september 2020.