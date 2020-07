Starosta blízky sátorovcom stál za objednávkami troch vrážd, tvrdí obžaloba na hlavnom pojednávaní

Faktoringový podvod a prechovávanie pervitínu

Sátora zavraždili vlastní ľudia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa v stredu začalo hlavné pojednávanie so štvoricou obžalovanou zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, objednávok vrážd a ďalších skutkov. Stíhanými v tomto prípade sú starosta obce Dolný Chotár František D., jeho syn František, Ladislav A. a Roland Sz.Prví traja menovaní sú stíhaní väzobne, Roland Sz. si momentálne odpykáva 18-ročný trest, ktorý mu bol uložený v rámci procesu so skupinou sátorovcov v roku 2019. Štvorica obžalovaných pred súdom odmietla uzavretie dohôd o vine a treste.Podľa obžaloby bol František D. st. približne od roku 2001 činný pre skupinu sátorovcov, ktorá páchala rôznu násilnú a ekonomickú trestnú činnosť. Pripisujú sa mu tiaž objednávky vrážd Imreho Cz., Vojtecha R. a takisto Jozefa K., ktorá však nakoniec nebola vykonaná. František D. ml. zase podľa prokuratúry stál za objednávkami vrážd Petra N., Martina Ž. a Kristiána M.Spomínané skutky sa podľa obžaloby uskutočnili medzi rokmi 2004 až 2013, pričom sa na nich podieľali aj Ladislav A. a v jednom prípade Roland Sz. Súčasťou obžaloby je aj údajný faktoringový podvod a v prípade Ladislava A. aj prechovávanie pervitínu.Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 do roku 2010. Zakladateľa skupiny Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo členovia gangu opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla.Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zahynuli v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor.Obeťami gangu boli tiež takzvané biele kone, ktorých sa sátorovci zbavili, aby nemohli vypovedať v prípade podvodov s DPH. Na svedomí majú aj vraždu Vojtecha Ecsiho, člena konkurenčnej skupiny pápayovcov a jeho ochrankára Branislava Kotlana v apríli 2003.Sátorovci sa krutým spôsobom zbavili aj svojho člena Andora Reisza, ktorého najprv zastrelili, potom rozštvrtili a pomleli mlynčekom na mäso. Násilnou smrťou sa skončil aj život zápasníkov, bratov Szilárda a Csabu Raiszovcov. Podľa svedectva jedného z členov gangu skupina pripravila o život približne päťdesiat ľudí.