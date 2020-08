Košický U.S. Steel zrušil viac miest ako plánoval, dôvodom aj program skoršieho odchodu do dôchodku

Dobrovoľný odchod do dôchodku

Negatívny vývoj na trhu s oceľou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americký hutnícky koncern U.S. Steel zrušil vo svojom košickom závode za posledný rok už takmer tritisíc pracovných miest.Podľa údajov zverejnených materskou spoločnosťou totiž od začiatku implementácie programu zameraného na zvyšovanie produktivity práce v košickom U.S. Steele v júli minulého roku zrušili 2950 pozícií, z čoho 475 pozícií bolo na dodávateľskej báze.Pôvodne avizovaný plán znižovania počtu zamestnancov pritom hovoril o zrušení 2500 pracovných miest, vrátane dodávateľských, do konca roka 2021.Hovorca oceliarní Ján Bača však tvrdí, že plán zmenený nebol. "V čísle su zahrnutí aj kontraktori, čiže dodávatelia služieb. Tí boli každý rok najímaní na určité činnosti. Tieto výkony v súčasnej situácii nemá zmysel nakupovať zvonku," uviedol pre agentúru SITA.Podľa spoločnosti k aktuálnemu číslu prispel aj dobrovoľný program skoršieho odchodu do dôchodku, ktorý svojim zamestnancom ponúkla v apríli tohto roka. Tento program umožňoval predčasne ukončiť pracovné kontrakty práve k 1. júlu 2020.U.S. Steel svoj program, ktorého cieľom bolo celkové skresávanie počtu pracovných miest, pri jeho vlaňajšom ohlásení odôvodňoval snahou zlepšiť konkurencieschopnosť na európskom trhu, ktorý poznamenal pokles dopytu a významný nárast dovozu.Hutnícka firma pritom na negatívny vývoj na európskom trhu s oceľou reagovala už v júni 2019 odstavením jednej z vysokých pecí, čím sa výrobná kapacita košických oceliarní znížila o zhruba 125 tisíc ton.Obnoveniu fungovania vysokej pece pritom zatiaľ nič nenasvedčuje. „Produkcia vysokej pece môže byť obnovená, keď sa zlepšia trhové podmienky,“ uviedla stručne materská spoločnosť U.S. Steel.V U. S. Steel Košice pracovalo ku koncu minulého roka 10 478 zamestnancov. Aktuálne je v podniku vyhlásená štrajková pohotovosť. Ani po 25 kolách kolektívneho vyjednávania o novom znení podnikovej kolektívnej zmluvy sa totiž podľa odborárov nepodarilo nájsť spoločnú dohodu. Zamestnanci už pritom siedmy mesiac za sebou pracujú v obmedzenom týždennom pracovnom režime.Od polovice apríla tohto roka sa s vedením podniku dohodli na mzdovej kompenzácii 80 % platu za dni, ktoré musia zostať doma pre nedostatok práce. Táto dohoda sa vzťahuje aj na mesiace august a september 2020.