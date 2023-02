Košický župan Trnka do väzby nejde, súd rozhodoval aj o podnikateľovi Redayovi

aktualizované 20. februára 7:51



Možné ovplyvňovanie svedkov

Kauza teplomerov a sypačov

20.2.2023 (SITA.sk) -Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku neposlal do väzby obvineného košického župana Rastislava Trnku . Prokurátor však podal voči rozhodnutiu sťažnosť a tak o celej veci bude ešte rozhodovať Najvyšší súd SR Podnikateľ Richard Reday, ktorého tiež zadržali v rámci akcie Valentín, do väzby naopak putuje.Ako informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková , dôvodom väzby je podľa hovorkyne obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba Reday, ktorý je obvinený z pokračovacieho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, však podal voči rozhodnutie sťažnosť a podobne ako v prípade Trnku bude ešte rozhodovať najvyšší súd. Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Valentín zadržala celkovo sedem osôb a päť z nich obvinila. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšič potvrdil, že obvinenia zadržaných osôb sa týkajú kauzy nákupu teplomerov. Zo zoznamu obvinených je pravdepodobné, že to platí aj pre kauzu sypačov.V kauze teplomerov išlo podľa medializovaných informácii o nákup 205 kusov za zhruba 180-tisíc eur, kraju ich dodal známy košického župana Reday za dvojnásobnú cenu oproti tej, za ktorú rovnaké teplomery od toho istého výrobcu nakupovali Banskobystrický a Nitriansky kraj.Podozrivé obstarávanie štyroch sypačov bolo zákazkou za 1,3 milióna eur, košickej župe ich dodala firma Tempus – Trans. Prešovská župa takmer rovnaké sypače nakupovala o 100-tisíc eur za kus lacnejšie.